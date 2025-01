Políticos acreanos não irão à posse de Donald Trump nos EUA, na próxima semana

Políticos do Acre não estarão presentes na posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que será realizada em solenidade no Capitólio, em Washington, D.C., na próxima segunda-feira (20). De acordo com dados da Câmara dos Deputados, dez parlamentares federais irão assistir à posse.

Os parlamentares que participarão do evento são todos vinculados ao bolsonarismo e farão a viagem por conta própria, sem utilizar recursos do orçamento da Casa para custear passagens e hospedagens.

A lista de deputados que solicitaram participação em cerimônias vinculadas à posse do presidente Donald Trump é a seguinte: