Comemorando 8 anos no mercado acreano, Exciter Motors lança promoção; conheça

A Exciter Motors, representante das marcas Suzuki, Haojue, Hisun, Zontes e Kymco, completa 8 anos no mercado acreano em dezembro. Localizada na Rua São Pedro, no bairro Dom Giocondo, a loja física tem um espaço dedicado ao motociclista, com atendimento personalizado.

Em alusão ao aniversário da Exciter Motors, a loja anuncia uma promoção: cada cliente que comprar uma motocicleta na Exciter Motors ganhará emplacamento e capacete. O promoção é válida para o mês de dezembro.

Conheça a Exciter Motors

Além de atendimento personalizado e amplo espaço físico, a Exciter Motors também conta com estoque de peças e uma oficina própria, que garante um cuidado especializado para a sua moto, e todos os acessórios como baús, luvas, botas, suporte para coluna e peças de vestuário, como calças, blusas, jaquetas e capas de chuva.

A marca também tem disponível motos mais acessíveis, usadas entre entregadores e motoristas de aplicativo, até motos de alta cilindrada, como a V-Strom 800 DE. Além das motos, a Exciter também representa a marca de quadriciclos Hisun.

Além de representar cinco marcas, a Exciter também é representante oficial no Acre da marca de pneus Michelin.

Alex contou ao ContilNet que durante os 8 anos de história da Exicter Motors, mais precisamente durante a pandemia de Covid-19, os negócios foram afetados por serem marcas asiáticas. “Nesse ano de 2024 tem sido muito especial, a gente está com um crescimento significativo na nossa participação de mercado. Agora, com marcas novas e toda essa conjuntura econômica, a gente está muito animado para avançar e ter sucesso ainda maior nos próximos anos”, explicou.

A loja está localizada na Rua São Paulo, 577, Dom Giocondo, e pode ser encontrada nas redes sociais pelo @exciter.ac, pelo telefone (68) 99223-3346 e pelo site www.exciter.com.br.