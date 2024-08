Luz de led e lâmina d’água: Bocalom anuncia novidades do viaduto da Dias Martins; VEJA FOTOS

Durante entrevista ao Em Cena, podcast do ContilNet desta segunda-feira (12), o prefeito Tião Bocalom anunciou com exclusividade algumas mudanças no projeto do Elevado da Dias Martins, considerado o primeiro viaduto de Rio Branco.

Entre as novidades está a implantação de luz de led, lâminas d’água e um jardim na parte de baixo do viaduto.

“O viaduto vai ter led no parapeito e embaixo, nas vigas de aço, também vai ter luz de led. É um viaduto que vai virar uma obra de arte. Normalmente viaduto é só concreto. Aqui não. Nós vamos criar uma estética”, disse Bocalom.

O elevado da Estrada Dias Martins entrou em fase de conclusão da concretagem e, com isso, a previsão da entrega total da obra é de 40 dias.

A estrutura é o primeiro elevado de Rio Branco e tem um investimento de aproximadamente R$ 18 milhões, recurso próprio da gestão.

Veja as fotos exclusivas: