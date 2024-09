Indústria amiga acreana: Sinpal realiza evento com empresas de alimentos do Acre

O Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal) realizou um evento com diversas empresas acreanas no ramo de alimento. O evento aconteceu no auditório do Espaço da Indústria na Expoacre.

José Luiz, proprietário da Miragina, foi um dos representantes de indústria de alimentos que marcaram presença no evento.

“Estamos nos encontrando para levar de volta a campanha Indústria Amiga Acreana, que é o que a maioria estão vestindo a camiseta aqui. Isso é uma forma de fazer com que o acreano valorize mais o que é produzido aqui e com isso as empresas se mantem funcionando, gerando novos empregos, gerando mais renda pro estado e e aqui a Expoacre é uma vitrine”, explica.

No evento, havia representante de castanha, água de coco, doces, café e muitas outras coisas. “O acreano precisa prestigiar porque é com muito trabalho e muita dedicação que a gente leva um produto de boa qualidade e a nossa localização geográfica é bem difícil, a gente tem que romper as barreiras da logística e a gente faz tudo com muito carinho”, disse Luiz.

De acordo com José Luiz, a Indústria Amiga Acreana é algo que está sendo levado de volta. “Nós vamos enfatizar muito isso nos próximos nos dias e meses que virão”, finaliza.

Veja fotos: