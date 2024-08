VÍDEO: incêndio de grandes proporções invade terrenos em estrada de Rio Branco

Um incêndio acometeu uma área com residências em Rio Branco na tarde deste sábado (24). O incidente aconteceu na BR-364, na Via Verde, logo após o balneário Águas Claras, próximo ao posto do Amapá.

“O incêndio começou de um lado, no campo, atravessou a BR por conta do vento e já tá do outro lado. Invadindo a chácara da minha família”, afirmou a moradora Suene Almeida que enviou os vídeos do momento ao ContilNet.

A capital Rio Branco aparece na quarta posição no ranking, com 140 focos de incêndio em ranking, divulgado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente nesta semana. Os dados são do Satélite de Referência AQUA.

Ao todo, entre janeiro e agosto, houve registro total de 1.648 focos no Acre.

Veja os vídeos do incêndio: