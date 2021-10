Shopping do Lar promove brincadeiras especiais em programação alusiva ao Dia das Crianças

O Dia das Crianças está próximo e as divulgações em torno desta data esperada pelo comércio começaram a ser publicadas. A loja Shopping do Lar garante diversão e conforto para as crianças com uma programação de brincadeiras no momento das compras. A loja é localizada na rua Marechal Deodoro, ao lado da Escola Menino Jesus, no Centro de Rio Branco.

De acordo com Myrian Pinheiro, proprietária da loja, a ideia de realizar essas brincadeiras surgiu da necessidade de acolher as crianças na loja com brincadeiras atrativas para que se sintam à vontade na hora de escolher o presente do Dia das Crianças.

“É muito comum que, alguns pais se sintam desconfortáveis em levar crianças em lojas pois muitas vezes a criança acaba pedindo muitos brinquedos ou fica inquieta com tantas coisas ao redor, onde a atração escolhida segue exatamente um rito em escolher o brinquedo e já procurar a estrela para ganhar o doce, o que mantém a criança ocupada e mais confortável no ambiente”, afirma Myrian.

As brincadeiras consistem em escolher o brinquedo que deseja comprar e procurar a estrela para trocar pelo doce correspondente a cor da estrela encontrada. A expectativa da proprietária da loja é grande, pois acredita que a aceitação será muito legal, pois a brincadeira é algo diferente e estimulante para as crianças.

A programação inicia dia 8 e se encerra dia 12, além das brincadeiras, os funcionários estarão vestidos de personagens famosos entre os pequenos, como Capitão América, Homem de Ferro, Homem Aranha, Alice no País das Maravilhas, Minnie e várias princesas. Na programação, o Shopping do Lar promove a Caça aos doces, brindes surpresas, brincadeiras e encontro com personagens.