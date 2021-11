Cupim, formiga e traça: saiba como eliminar essas pragas com pequenos truques caseiros

Se você está enfrentando problema com infestação de cupim, formiga ou traça, confira este post de truques caseiros desta segunda-feira, 22 de novembro. Suas roupas de vez em quando aparecem ruídas de traça ou na sua casa apareceram cupins ou formigas, você vai aprender maneiras naturais de acabar de vez com esses insetinhos indesejados.

Nem sempre é possível chamar um profissional para dedetização e por vezes o mau cheiro de veneno acaba incomodando os moradores e vizinhos, além de que pode ser um grande transtorno com eventual intoxicação. Pensando nisso, o blogue Truques Caseiros separou duas dicas especiais para te ajudar.

Dedetização caseira contra traça

Na primeira receita, você vai precisar apenas de dois ingredientes para fazer um limpador caseiro e borrifar pela sua casa. Você vai precisar de cravos da Índia, aqueles que se colocam nos beijinhos de côco, e um pouco de álcool. Para preparar, ferva uma xícara de água numa panela e coloque vinte cravinhos. Quando esfriar, retire os cravos e adicione uma xícara de álcool. E está pronto o limpador caseiro. Simples, não é?

Para garantir que os pequenos insetos não continuem invadindo sua casa, coloque em um borrifador e faça uma “dedetização caseira”. Basta borrifar o líquido nas paredes, bancadas e no que mais achar necessário. Para prolongar essa o efeito, tente manter a parte de trás dos seus móveis bem limpinhos.

Além das traças, você ainda pode ter que enfrentrar os cupins. Esses bichinhos que voam e não só sujam toda a sua casa como também destroem móveis e paredes feitos de madeira. Veja a seguir maneiras fáceis e rápidas de se livrar desses bichinhos e mandar eles embora de vez da sua casa.

Armadilha de papelão para cupim

Pode parecer estranho, mas é real. Cupins se alimentam da celulose, que é um “ingrediente” encontrado em grande quantidades nas madeiras e, consequentemente, qualquer material feito de papel. O truque paraece simples, entretanto é muito eficiente. Coloque uma placa ou caixa de papelão no local onde os cupins estiverem ‘concentrados’ e espere que eles se entrem no papelão e então é só retirá-los para fora. Simples assim. Após a remoção, é importante usar a próxima dica.

Nematóides contra cupim, formiga e traça

Provavelmente você deve ter uivido falar pouco ou nunca ouviu sobre esses pequenos carinhas, mas eles são bem fáceis de encontrar em casas de jardinagem. Na internet, existem algumas lojas que vendem. Você deve estar se perguntando agora: e o que esses bichinhos vão fazer?

Os nematóides são bactérias e o ‘trabalho’ delas é se instalar no organismo do cupim ou da formiga ou da traça. Após a ‘hospedagem’ essas bactérias matam o hospedeiro num período de 48 horas. Basta colocar as bactérias em um foco onde você tem suspeita que seja o local principal de infestação de cupim ou de formiga ou de traça.

Agora que você já sabe como lidar com esses insetos da forma mais natural possível, corra para testar e depois nos conte se funcionou. Vale reforçar que você nunca deve dispensar a ajuda de um profissional. Se infestação de sua casa está em grandes proporções, é importante chamar um dedetizador para dar uma limpeza profunda para deixá-la mais confortável para você e sua família. Confira ainda uma receita de inseticida caseiro, no vídeo abaixo.