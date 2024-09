Ex-Tiazinha, Suzana Alves vive vida muito diferente após se converter

Suzana Alves, que ficou famosa nos anos 1990 com a personagem Tiazinha, resolveu se converter à religião evangélica em 2023 e desde então leva uma vida recatada. Ela usou as redes sociais para mostrar um pouco de como está o seu dia a dia.

Em uma foto publicada no Instagram, ela aparece de fone de ouvido, cortando legumes em um balde e tomando sol. Também é possível ver um livro e um caderno de anotações.

“Essa é a foto da realidade aqui em casa. Bastidores da vida real… Com muito amor e gratidão!!! Louvor, cadernos, livros, ouvindo uma palavra, enquanto tomo uma vitamina D e preparando o almoço ao mesmo tempo… Ufa Viva a Deus pelas mulheres!!!!”, escreveu ela.

Ex-Tiazinha vira evangélica e prega em igrejas

Símbolo sexual dos anos 1990, Suzana Alves ficou famosa interpretando a personagem Tiazinha na TV, quando usava cinta-liga, lingerie, chicotes e máscaras. Ela fez muito sucesso ao lado de Luciano Huck e foi por anos um sex symbol no Brasil. Acontece que esta mulher mudou e hoje se dedica completamente ao testemunho da palavra de Deus.

Depois de deixar o papel da personagem, no ano de 2000, a atriz e empresária, que já participou também do reality show Dancing Brasil, na Record TV, se converteu à religião evangélica e publica diariamente vídeos onde prega em suas redes sociais.

Sucesso de Suzana Alves

Além do sucesso na TV, Suzana Alves tinha mais de 100 produtos com o seu nome, como o Tamanquinho da Tiazinha, que vinha com máscara e chicote, e sua imagem em chicletes e álbum de figurinhas. Ele teve até mesmo o seu próprio programa na Band, chamado As Aventuras da Tiazinha.

A personagem Tiazinha lhe rendeu três capas diferentes da revista Playboy, todas um sucesso, mas a primeira foi a vice-líder em vendas na história da revista, com 1,2 milhão de cópias vendidas, segundo a Folha.

Ao abandonar a carreia como Tiazinha, Susana se dedicou à atuação e desde então fez participações em novelas, incluindo algumas na Record TV. Hoje, além de empresária, atua como evangelizadora.