Falso laboratório é autuado por suspeita de aplicar golpes com testes de Covid

Um falso laboratório foi autuado em Manaus por suspeita de aplicar golpes com testes de Covid-19. O estabelecimento foi alvo da operação ‘Covid Falso Negativo’, deflagrada pela polícia e órgãos sanitários nesta terça-feira (9).

O local, no bairro Adrianópolis, Zona Sul, apresentava más condições sanitárias e realizava testes para Covid-19 apenas com pagamento antecipado, porém os consumidores não recebiam os resultados dos exames, informou o delegado Eduardo Paixão, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon).

No espaço também foi notada a ausência de profissionais aptos para realização de exames; e a empresa não notificava o Sistema Único de Saúde (SUS) e os solicitantes dos testes.

“É triste e revoltante ver que os inúmeros alertas das autoridades sanitárias são tratados com desdém, e que alguns empresários insistem no lucro sem qualquer compromisso com a saúde pública do cidadão, que já sofre com a doença”, declarou o delegado, por meio de assessoria.

Até esta segunda (8), o estado registrava mais de 324 mil casos confirmados de Covid, e mais de 11,2 mil pessoas morreram com a doença.

Durante a operação, segundo Paixão, os investigadores identificaram que o falso laboratório excluiu suas redes sociais que ofertavam os testes de Covid-19, para tentar fugir da fiscalização.

Os consumidores que se sentirem enganados devem formalizar denúncias nos canais oficiais e não apenas em redes sociais, para que os casos sejam investigados e os empresários punidos.

Além da Polícia Civil, a operação contou com apoio do Conselho de Farmácia do Amazonas (CRF) e da Vigilância Sanitária de Manaus (VISA).

A empresa foi autuada por inúmeras infrações sanitárias flagradas, poderá perder licença de funcionamento e o proprietário responderá inquérito por crime contra relação de consumo (art. 7, IX da Lei 8137/90), e também por exercício ilegal da profissão (art. 47 do CP).

