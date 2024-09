Empresas de games apresentam primeiro super-herói acreano, o Guardião Soturno

A Kgame, desenvolvedora de jogos digitais do Acre, trouxe para o seu estande uma novidade para o universo do super-heróis acreanos: um game protagonizado pelo Guardião Soturno, o primeiro herói acreano. O ContilNet conversou com Ciro Facundo, game designer da Kgame, nesta quarta-feira (04), na Expoacre 2024.

“A gente desenvolve jogos digitais aqui no Acre, e o Francisco, criador do Guardião Soturno, já é nosso parceiro de longa data. Já fizemos alguns produtos juntos, e agora estamos desenvolvendo um jogo que se chama ‘Guardião Soturno: Redenção na Escuridão”, revelou

Sobre o game

Guardião Soturno: Redenção na Escuridão é um jogo que se passa em uma Rio Branco distópica, onde a corrupção e a violência tomaram conta da cidade. Nesse cenário, começam a ocorrer crimes de tráfico infantil e sequestro de crianças, e o Guardião se revolta, entrando em uma missão para desmantelar essa rede criminosa.

O protótipo jogável do game será lançado em novembro e estará disponível na plataforma Steam.

“As pessoas já podem adicionar o jogo à lista de desejos para serem notificadas quando o lançamento oficial ocorrer. É um protótipo quase completo, que chamamos de uma versão demo”, disse o game designer.

O desenvolvimento do jogo está sendo financiado pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e da Fundação Elias Mansur (FEM).

Sobre o Guardião Soturno

Um acreano, primeiro sargento das Forças de Paz, que atuou na África e se desligou do exército ao retornar para Rio Branco, capital do Acre, no Brasil, se tornou um anti-herói. Essa é a história do HQ Guardião Soturno, escrito pelo acreano Francisco Moreira. A história em quadrinho foi lançada em São Paulo nos últimos dias e marcou a história do Acre.

O autor Francisco Moreira contou, ao ContilNet em 2023, que na HQ que foi publicada, conta duas histórias: a do surgimento do anti herói em Rio Branco e uma homenagem que Francisco recebeu dos autores do quadrinho nacional, que foi escrita e desenhada por Hugo Máximo.

Veja fotos:

