Justiça ouve testemunhas em julgamento dos acusados de homicídio e ocultação de cadáver em Sena Madureira

O julgamento de quatro réus acusados de homicídio e ocultação de cadáver continua pelo segundo dia na comarca de Sena Madureira, no interior do Acre. O caso, que chocou a comunidade local, envolve a morte de João Doido em um episódio de violência ocorrido em uma área de conflito no ramal do 25, na região do Cassirian, em 3 de novembro de 2011.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Uarno Silva de Sousa e Donizete Carvalho da Silva teriam assassinado João Doido por ordens do fazendeiro Dauro Pereira de Resende e seu filho, Fernando dos Santos Resende. As investigações apontam que o crime foi cometido com extrema frieza: os acusados teriam utilizado uma arma de fogo para realizar dois disparos fatais, impossibilitando qualquer chance de defesa da vítima.

O Ministério Público alega que o motivo do crime foi fútil e que os acusados agiram de forma a dificultar a reação ou fuga de João Doido. O ato teria ocorrido por volta das 10 horas da manhã e, após os disparos, os acusados teriam ocultado o cadáver da vítima, o que acrescenta um agravante à acusação.

O tribunal ouvirá testemunhas e apresentará as provas reunidas pela acusação e pela defesa antes de chegar a um veredicto. A expectativa é de que o caso seja detalhadamente analisado, já que envolve não só a acusação de homicídio, mas também a grave imputação de ocultação de cadáver.

A comunidade de Sena Madureira acompanha o desdobramento do julgamento com atenção, aguardando a decisão da Justiça sobre a responsabilidade dos acusados. A sentença poderá definir o destino dos réus e trazer um desfecho para uma história que deixou marcas na memória local.

A defesa dois réus é representada pelos advogados Sanderson Moura e Leandro Martins (Dauro e Fernando), José Stenio (Urno) e o defensor público Moacir Assis (Donizete).