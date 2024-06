Suposto stalker de Luiza Brunet nega acusações e divulga nota; confira

A defesa do baiano Emerson Mateus de Jesus Lima, apontado como autor dos ataques virtuais contra a atriz Luiza Brunet e a filha dela Yasmim Brunet, afirma que ele é inocente. Conforme as advogadas Carla Paixão e Roselayne Ferreira, Lima jamais “compartilhou fotos de Brunet nua, com as partes íntimas cobertas e nunca ameaçou publicar o conteúdo sem a tarja e caso Luiza e o mesmo desconhece qualquer processo movido por ela”, disse um trecho da nota.

Veja a nota na íntegra:

A defesa de Emerson Mateus de Jesus Lima, vem a público esclarecer que jamais atentou contra a vida e a integridade da modelo Luiza Brunet, bem como jamais incitou o ódio nas redes sociais contra a atriz Luiza Brunet e jamais ameaçou vazar fotos íntimas da mesma, não existe NENHUMA PROVA nesse sentido.

Esclarecemos também que Emerson NUNCA compartilhou fotos de Brunet nua, com as partes íntimas cobertas e NUNCA ameaçou publicar o conteúdo sem a tarja e caso Luiza e o mesmo desconhece qualquer processo movido por ela.

Nunca existiu “busca” por Emerson e o mesmo jamais expôs nenhuma vítima de erro médico, publicando fotos íntimas da mesma nas redes sociais.

A mulher supostamente “exposta” por Emerson, a qual Luiza Brunet começou a “proteger”, trata-se de SABRINA FRANCIELE OLIVEIRA SILVA, a qual em 07/07/2021, realizou procedimentos cirúrgicos, onde alega que ficou deformada, ocasião em que publicou em suas redes sociais, as fotos do resultado supostamente catastrófico da cirurgia plástica realizada por um médico.

Em 02/11/2022, SABRINA divulgou as fotos do seu pós operatório na página no facebook, denominada ‘’Minuto da Fama’’, onde essa publicação foi compartilhada pela mesma, em pelo menos 15 grupos no facebook.

A defesa de EMERSON foi em busca de indícios ou provas da titularidade da página ‘’Minuto da Fama’’, ocasião em que identificamos que o contato indicado na página, é o mesmo indicado por SABRINA nos diversos boletins de ocorrência registrados.

Identificamos também o CNPJ nº 48.297.926/0001-17, o qual pertence a SABRINA. No referido cadastro do CNPJ, consta o nome empresarial, qual seja ‘’Minuto da Fama’’, bem como o mesmo contato indicado na página e no boletim de ocorrência registrado pela mesma.

Em 07/11/2022, SABRINA divulgou as fotos do seu pós operatório em seu perfil do TikTok ‘’@Jolliemadame’’, podendo ser acessado publicamente através do link: https://vm.tiktok.com/ZMMcsJhK5/.

Após SABRINA iniciar ou um ato de lixamento virtual contra o médico que havia feito a sua cirurgia plástica, o mesmo ajuizou ação indenizatória contra ela (5002014-02.2022.8.13.0473), onde a mesma, ao apresentar a sua defesa em 12/12/2022, CONFESSOU que divulgou as suas fotos íntimas nas redes sociais.

Ainda, no processo acima em comento, em 25/07/2023, SABRINA CONFESSOU na audiência de instrução, que ela mesma divulgou as fotos do seu corpo, o que poderá ser constatado no minuto 2:00 do vídeo, que poderá ser acessado através do link https://midias.pje.jus.br/midias/web/50020140220228130473.

O mandado de prisão contra Emerson Mateus de Jesus Lima, foi em razão da FALSA DENÚNCIA realizada por SABRINA FRANCIELE OLIVEIRA SILVA, a qual procurou a atriz LUIZA BRUNET e MENTIU dizendo que foi exposta por EMERSON, o qual supostamente havia publicado fotos íntimas da mesma nas redes sociais.

Esclarecemos também que SABRINA mentiu dizendo que havia perdido o emprego após os vazamentos, entrou em depressão e desenvolveu episódios suicidas, até mesmo porque, ELA MESMA DIVULGOU AS SUAS FOTOS ÍNTIMAS DO PÓS OPERATÓRIO.

LUIZA BRUNET por sua vez, conforme entrevistas concedidas, entrou no caso, “acionou quem deveria acionar”, para que o mandado de prisão fosse cumprido de forma urgente.

LUIZA BRUNET chegou às suas conclusões sem ouvir os dois lados, não agiu com prudência e acabou cometendo UMA GRANDE injustiça.

Não procede também a alegação de que houve dificuldades de encontrar EMERSON, o qual sempre sempre teve a mesma aparência e não tinha sequer conhecimento do mandado de prisão. A prova de que ele jamais se escondeu, é que foi preso em sua residência.

Nunca existiu “operação”. Foi apenas um mandado de prisão baseado em uma denúncia FALSA, que foi cumprido com a ajuda da atriz, conforme o próprio advogado dela relatou.

Emerson jamais brincou com a vida das pessoas, é um cidadão de bem e jamais representou um perigo para a sociedade.

A defesa de Emerson Mateus de Jesus Lima entrou em contato com o advogado responsável pela defesa de Luiza Brunet, o Dr. Helio Gustavo Tavares e enviou todas as provas de que SABRINA havia divulgado suas fotos íntimas e não o EMERSON, mas este, se mostrou completamente indiferente as provas que lhe foram apresentadas, informando que iria aguardar o final do processo para se manifestar.

Outro ponto que precisa ser esclarecido, é que EMERSON não está respondendo pelos crimes de perseguição, organização criminosa ou induzimento ao suicido, pois o mesmo é INVESTIGADO em um inquérito policial pelo crime de AMEAÇA a SABRINA e a atriz Luiza Brunet sequer consta como parte na investigação.

Por fim, SABRINA ajuizou ação cível contra EMERSON e mais duas pessoas, processo sob o nº 5000612-12.2024.8.13.0473, o qual tramita na Vara Única da Comarca de Paraisópolis/MG, onde já apresentamos a defesa do mesmo em 22/05/2024 e tudo que fora relatado na presente nota de esclarecimento, consta comprovado nos autos acima em comento.

No mais, todas as providências jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas, contra todos os responsáveis pelas acusações levianas, GRAVÍSSIMAS, MENTIROSAS E INFUNDADAS, contra EMERSON.

DRA. CARLA REJANE REIS DA PAIXÃO – OAB/ВА 63.849;

DRA. ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS – OAB/BA 60.323;