Motorista de aplicativo acusado de assédio por passageira procura o ContilNet para se defender

Uma denúncia feita através das redes sociais por uma influenciadora acreana, moradora do bairro São Francisco, gerou grande repercussão em Rio Branco. A influenciadora acusou um motorista de aplicativo de tentar tocar em uma colega de trabalho logo após ela ter entrado no veículo.

Segundo a influenciadora, após o incidente, a mulher conseguiu abrir a porta do veículo e correr para longe, mesmo estando no meio da rua. Ela enfatizou a necessidade de cautela ao usar os serviços de transporte por aplicativo. “Meninas, se cuidem, todo dia é uma luta”, escreveu ela em suas redes sociais.

Contudo, o motorista envolvido no caso apresentou uma versão completamente diferente dos fatos. Ele relatou ao ContilNet que em nenhum momento tocou na passageira, tendo apenas conversado sobre a corrida.

A passageira teria decidido descer do carro antes de chegar ao destino porque não gostou de uma rota indicada pelo aplicativo de corrida, porém o motorista afirmou não se sentir seguro seguindo a rota sugerida pela passageira. Antes de sair do veículo, a mulher teria pedido o Pix do motorista para efetuar o pagamento e, então, desceu chateada por não seguir a rota solicitada.

A partir daí, surgiram várias versões da história, incluindo algumas que afirmam que o motorista tentou tocá-la e outras que dizem que ela saiu correndo do veículo. Fotos dele começaram a circular como um alerta, prejudicando sua imagem. Ele compareceu à Delegacia da Mulher, onde foi informado que não havia nenhuma queixa registrada contra ele. A orientação recebida foi buscar a imprensa e um advogado para se defender das acusações.

Para reforçar sua defesa, o motorista apresentou um comprovante de pagamento via Pix e compartilhou a rota seguida, que correspondia à rota sugerida pelo aplicativo. A situação gerou um debate intenso nas redes sociais, com opiniões divididas sobre a veracidade das alegações de ambas as partes.

O caso ainda não teve desdobramentos oficiais, e a comunidade aguarda mais informações sobre a investigação. Enquanto isso, o motorista busca limpar seu nome e retomar sua vida profissional sem a sombra das acusações.