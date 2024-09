Gladson bota tropa nas ruas, acelera campanha de Bocalom e deixa adversários com cara de derrotados

O governador Gladson deu um recado claro nas eleições municipais deste ano em Rio Branco: o prefeito Tião Bocalom é o seu candidato na capital. Nas últimas semanas, o governador fez campanha para Bocalom como se ele mesmo fosse o candidato. E de uma coisa todos nós sabemos. Gladson é uma máquina quando o assunto é fazer campanha. Em praticamente todas as agendas consideradas essenciais pela equipe de Bocalom, Gladson esteve presente e convocou toda a sua equipe para participar. Resultado: a campanha do prefeito ‘pegou vento’ e Bocalom viu o resultado das últimas pesquisas. Em quase todas, o prefeito surge com mais de 10 pontos de diferença de Marcus Alexandre. É o princípio básico da política. Eleições se ganham na rua. Com uma campanha bem pensada e utilizando todas as armas que se tem. Bocalom e Alysson, sob o aval de Gladson, convocaram todos os parlamentares aliados e fortaleceram a base. Mérito da equipe que coordena a campanha da coligação.

Encontros com os servidores

Outra estratégia bem bolada, coordenada por Gladson, também deu resultado. O governador mobilizou todos os seus secretários para fazer campanha para o prefeito. Cumpriu exatamente o que disse em entrevista ao ContilNet há alguns meses. Não iria obrigar ninguém a estar no palanque de Bocalom, mas para os aliados, era preciso ter consciência.

“Eu tenho uma posição eleitoral. Eu não vou obrigar ninguém. Não obriguei. Cada um tem que ter uma consciência. Eu apoiei o Bocalom porque eu confio nele. Tivemos nossos problemas? Tivemos! Mas quem vive de passado é museu”, disse.

Duas maiores áreas

Prova disso foram os eventos que reuniram centenas de servidores de diversas pastas do Governo, entre elas, as duas maiores.

Quem começou foi o secretário de Educação, Aberson Carvalho, no dia 18 de setembro, que chamou centenas de ‘amigos da educação’ para lotar o Maison Borges de aliados e servidores. Ele ainda teve o apoio do deputado estadual Nicolau Júnior.

“O trabalho que Bocalom vêm realizando é fundamental para que Rio Branco continue no rumo certo. Precisamos de líderes comprometidos com o futuro da nossa juventude e que saibam valorizar a Educação como pilar do desenvolvimento”, disse o secretário ao lado do prefeito.

Mesmo com a sogra em pé de guerra

O encontro também foi para reafirmar que a vereadora Elzinha Mendonça é vista como prioridade de Aberson. Ela é sogra dele. Vale lembrar que a vereadora era uma das principais parlamentares de oposição a Bocalom na Câmara de Rio Branco. Se filiou ao Progressista a convite da deputada federal Socorro Neri. Apesar dos embates da sogra com Bocalom, Aberson seguiu orientação de Gladson e anunciou oficialmente apoio à reeleição do prefeito.

Os caminhos da Sesacre

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal foi o anfitrião de um encontro com Gladson, Bocalom e os servidores da Saúde, que lotou o Maison Borges, na última segunda-feira, dia 23.

“Bocalom, o senhor é um cara sábio, porque escolheu para ser seu vice um dos melhores secretários de Saúde que tivemos, que conseguiu remar nessa pasta durante a pandemia. Já temos carta-branca do governador para levar especialistas para os postos de saúde, vamos ampliar e colocar o terceiro turno nas unidades básicas de saúde. O governador já deu aval para a gente cofinanciar, só precisamos ter uma prefeitura alinhada com o governo”, disse Pascoal, comprovando a tese de que Gladson caiu de cabeça na campanha de Bocalom.

O encontro também serviu para que Pascoal reafirmasse o compromisso que tem de eleger um dos seus maiores aliados, José Augusto Aiache, já considerado o candidato da Saúde. Além do secretário, ele também tem o apoio do deputado estadual Adailton Cruz.

Um adendo

A candidatura de Aiache atrapalhou diretamente o ex-presidente da Fundhacre, João Paulo Silva. A coluna confirmou que até servidores da unidade já declararam voto a Aiache. A fundação era o principal reduto de João Paulo.

E mais encontros de secretários

Houve ainda encontros com servidores da Secretaria de Comunicação, coordenada pela secretária Nayara Lessa e da Indústria e Infraestrutura, chefiada por Italo Lopes e Assurbanipal Mesquita, respectivamente.

Acordou!

Gladson está fazendo o que não fez em 2020, quando tentou eleger a ex-prefeito e atual deputada Socorro Neri. A diferença é clara! O governador acordou.

Do outro lado

Já o ex-prefeito Marcus Alexandre precisa acordar e não pode mais achar que os resultados das últimas pesquisas são dispensáveis. Seus números caíram e é preciso repensar, nesses últimos dias de disputa, a sua campanha, que já está com cara de derrotada.