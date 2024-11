Com ausência de Bocalom, vereadora Lene Petecão assume Prefeitura de Rio Branco; entenda

A presidente em exercício da Câmara Municipal de Rio Branco, Lene Petecão (União Brasil), assumiu o cargo de prefeita em exercício da capital, na manhã desta quarta-feira (13). Lene assume após o prefeito Tião Bocalom se ausentar para cumprir agenda institucional. A informação foi divulgada pela assessoria da vereadora e confirmada pela Assessoria da Prefeitura de Rio Branco.

A vereadora fica no cargo até esta quinta-feira (14) e deve participar de compromisso institucional e despachar no Gabinete da Prefeitura. Na última quarta-feira (13), Lene fez despachados na prefeitura, participou de reunião com a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, em tratativas sobre a regularização do bairro Wanderley Dantas. Além disso, participou da abertura do Seminário Emprega Rio Branco, uma iniciativa voltada para a capacitação e o fortalecimento do empreendedorismo local.

Durante a tarde, a prefeita em exercício na companhia do secretário da Casa Civil, Valtim José, participou da inauguração do 22º Fórum Estadual de Democratização de Imóveis da União, em que o Governo Federal oficializou a doação de um terreno para a Prefeitura de Rio Branco construir 144 casas populares.

Segundo a vereadora, é uma grande satisfação cuidar da cidade, “Recebo com zelo a missão de ser prefeita em exercício. Cumprirei os compromissos em nome do prefeito Bocalom”, declarou.