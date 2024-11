Defesa de empresário acusado de agredir Miss Rio Branco se manifesta após polêmica; VEJA

Na manhã desta terça-feira (19), a advogada Larissa Chaves, que representa o empresário Nasser Chami, concedeu uma declaração exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet. O empresário foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (18) sob acusação de agressão à sua companheira, Guilheny Abramoski, Miss Universo Rio Branco. O caso ocorreu na residência do casal, localizada na Rua Camburiú, bairro Village Maciel, em Rio Branco.

Segundo Larissa Chaves, Nasser Chami tem colaborado integralmente com as autoridades desde o início da investigação e reafirma seu compromisso com a verdade.

“Todo o procedimento envolvendo o Sr. Nasser já passou pela Delegacia da Mulher. Lá, sua versão foi exposta e todas as contradições que permeiam os fatos já foram esclarecidas. Ele já se apresentou ao Judiciário e foi ouvido”, destacou.

LEIA MAIS: Miss Universo Rio Branco é agredida pelo marido, que é preso em flagrante

A advogada pontuou ainda que, devido ao sigilo nos autos do processo, em respeito à segurança de ambas as partes, a defesa opta por não divulgar os detalhes das decisões judiciais. “Deixa esclarecido que todas as providências foram tomadas e o Sr. Nasser, de forma pacífica, respondeu a todos os chamados desde a suposta ocorrência dos fatos”, disse.

Ainda de acordo com Chaves, o empresário segue à disposição das autoridades e promete continuar colaborando sempre que necessário. “Ele está bem e continuará, sempre que chamado, respondendo com cordialidade e verdade”, concluiu.

A prisão de Nasser Chami, empresário conhecido na região, gerou grande repercussão. Apesar disso, a motivação da discussão que culminou na suposta agressão ainda não foi esclarecida. A defesa de Chami reforça a importância de manter o sigilo e o respeito ao andamentoy do processo.

Enquanto o caso segue sob investigação, a comunidade aguarda novos desdobramentos. Breve mais informações na coluna Douglas Richer.