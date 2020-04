Marcela fala sobre bissexualidade e esclarece episódio embaixo do edredom com Daniel

Eliminada do “BBB” 20 na terça-feira passada, Marcela Mc Gowan vem interagindo bastante desde então com os seguidores nas redes sociais. Na madrugada desta sexta-feira (10), ela publicou um vídeo esclarecendo o episódio em que estava com Daniel embaixo do edredom na casa e que acabou viralizando nas redes.

Na ocasião, muita gente entendeu que os dois estavam fazendo sexo, até que Daniel se queixou dizendo que não conseguia continuar. “Daniel não deu conta desse mulherão embaixo do edredom?!”, perguntou um seguidor no Instagram.

Marcela então respondeu: “Gente, isso é mentira, aquela fala foi o seguinte… a gente dava uns beijos e uns amassões lá embaixo e tava dificil de segurar. A gente tava falando sobre isso e o que ele disse foi que não conseguia mais se segurar”, afirmou a ex-“BBB”.

A médica também falou sobre a sua sexualidade ao ser questionada por outro seguidor se é bissexual:

– Eu falei sobre isso dentro da casa. Estou para homem e mulher assim como Naldo está vodca ou água de coco. Para mim tanto faz.

