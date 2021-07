Membro do PCC corta a cabeça de rival do CV e grava vídeo da execução

A cabeça de Randerson Silva do Carmo de 24anos, foi encontrada por moradores do Jardim Santa Lúcia, município de Águas Lindas, entorno de Brasília, no dia 2 de julho, em uma pracinha .Debaixo da cabeça, os executores deixaram o vídeo da execução.

Nascido no Pará. Randerson era membro batizado do CV. O faccionado teve a cabeça cortada a golpes de tesoura e facão pelos rivais do PCC, que fizeram questão de gravar um vídeo do momento em que serram o pescoço do homem com uma faca: “Gosta de matar irmão do PCC, então mata! Vem com nóis disgrama, que nóis faz é assim (sic)”, diz um dos criminosos enquanto balança a cabeça ensanguentada do rival.

A guerra sangrenta travada entre as duas maiores facções criminosas do país Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) se dá pelo controle dos pontos de vendas de drogas. Águas Lindas é considerada um ponto estratégico tanto para o armazenamento quanto para a distribuição de entorpecentes para as regiões do Distrito Federal.

