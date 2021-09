Denúncia: No AC, viciados estariam usando cocaína com creatina e mistura estaria causando mortes

A morte de uma jovem em Rio Branco (AC), na semana passada, de parada cardíaca, enquanto dormia, acendeu uma espécie de sinal de alerta na comunidade médica local, informou uma fonte da área. É que a jovem foi a quinta pessoa morta nas mesmas condições nos últimos três anos. Entre as vítimas, incluindo a jovem, um traço em comum: o uso de cocaína e o fato de terem morrido enquanto dormiam.

O alerta foi dado porque há informações na área médica de que aumentou o uso de cocaína no Estado, principalmente na Capital e durante a pandemia do coronavirus, e os traficantes, em busca de maior rendimento financeiro, estariam adicionando à droga uma substância conhecida como creatina [NH₂-C – NCH₂-CH₃], um composto de aminoácidos – com aspecto que lembra a cocaína – que conquistou atletas e praticantes de atividades físicas, em especial aqueles que praticam exercícios de alta intensidade.

É que seu efeito ergogênico oferece uma série de benefícios para a melhoria no desempenho físico. Trata-se de nutriente natural e de origem animal, sintetizada no fígado, no pâncreas e nos rins a partir de alguns aminoácidos (glicina, arginina e metionina), que é vendido sem qualquer restrição em farmácias e lojas de suplementos alimentares. O nome do produto tem origem no grego kreas, que significa carne.

No organismo, 95% do nutriente são armazenados nos músculos, enquanto os outros 5% distribuem-se no cérebro e, no caso dos homens, nos testículos. O fígado de um adulto saudável sintetiza aproximadamente 1 g de creatina diariamente, e uma dieta variada fornece mais 1 g para o organismo todos os dias. O fato de a maior parte da creatina ficar concentrada nos músculos é o que torna este o suplemento ideal para aumentar o desempenho físico de atletas de alto rendimento. Além disso, a creatina proporciona grandes efeitos sobre a hipertrofia muscular, já que o nutriente estimula a proliferação de células satélites e promove a retenção de água intracelular, o que aumenta o volume das células e, consequentemente, o músculo se torna maior.

Mais do que isso, a creatina é capaz de manter o nível de glicogênio no sangue mais alto do que apenas com a ingestão de carboidratos. Por fim, quem recebe uma carga de creatina é capaz de se recuperar mais rapidamente das lesões musculares provocadas pelos treinos. Para aqueles que não praticam atividades físicas, a creatina também demonstra-se benéfica. O nutriente mantém o cérebro mais ativo por mais tempo e o protege contra os efeitos de concussões. Além disso, a creatina atenua consequências do envelhecimento.

O problema é que, misturada à cocaína, o suplemento alimentar se transforma numa autêntica bomba. “Eu nunca cheirei cocaína com esse produto. Quando parei de usar a droga, soube que amigos meus continuaram e agora estão usando com esse aditivo, que é outro cardiotônico poderoso. Misturado com cocaína, pode virar uma bomba e pode, sim, ter contribuído para a morte dessas pessoas, inclusive daquela jovem”, disse o ex-usuário que conheceu de perto algumas das vítimas, coincidência ou não, todas elas mortas enquanto dormiam após participarem de festas.

“Aquela jovem morreu após um jantar, em sua casa, regada a muita bebida e, certamente, a muito pó, já que ela era muito viciada. Grande parte da cocaína vendida em Rio Branco está misturada à creatina e, sem saber, essas pessoas usando verdadeiras bombas em seus corpos. Não há coração que aguente”, disse o ex-usuário.