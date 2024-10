Polícia Civil incinera mais de meia tonelada de drogas aprendidas ao logo do ano no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou, na manhã da última quinta-feira (31), a incineração de mais de meia tonelada de drogas apreendidas ao longo do ano em operações integradas com a Polícia Militar, Federal e Rodoviária Federal.

Entre os entorpecentes destruídos estavam cocaína, maconha, skunk e haxixe, resultando em um prejuízo milionário para o tráfico de drogas. Essa é a segunda operação promovida pela PCAC neste ano, contabilizando, mais de uma tonelada de substâncias ilícitas retiradas de circulação.

A ação, realizada também em parceria a Vigilância Sanitária e a Polícia Técnico-Científica, foi acompanhada pelo delegado titular da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Saulo Macedo, entre outras autoridades.

Para o delegado-geral da PCAC, Dr. Henrique Maciel, é importante a união entre as forças de segurança do estado e federais no combate ao tráfico de drogas, considerado um dos principais motores para outros crimes. “O governo do estado não mede esforços para combater os ilícitos, não só na capital, mas no interior também,” afirmou.

Já de acordo com Saulo Macedo, o impacto do trabalho conjunto e os resultados da incineração é uma resposta concreta ao tráfico. “A cada apreensão, nós retiramos uma fonte de renda do crime e enviamos uma mensagem de que o estado não tolerará a atuação das organizações criminosas,” comentou.

A promotora de Justiça Nelma Araújo, titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rio Branco, também esteve presente durante a incineração. Segundo ela, a participação do Ministério Público é fundamental para assegurar o cumprimento correto da legislação penal.