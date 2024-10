Bocalom marca data de casamento com advogada Kelen Nunes; Marcio Bittar será padrinho

O casamento do prefeito Tião Bocalom (PL) e da advogada Kelen Nunes deverá acontecer no dia 28 de dezembro, em Rio Branco. O senador Marcio Bittar e a esposa Thais serão os padrinhos do casamento.

A informação foi confirmada pelo Assessor Especial de Comunicação da Prefeitura, Ailton Oliveira, ao ContilNet.

O prefeito apresentou a namorada publicamente no dia 31 de março, no Domingo de Páscoa. Bocalom publicou uma vídeo nas redes sociais ao lado de Kelen e do padre Manoel Costa, que abençoou a união do casal.

LEIA: Apaixonado, Bocalom escolhe alianças com a namorada: ‘Aguardem os próximos capítulos’

Bocalom sempre publica nas redes sociais parte da sua vida pessoal. No último dia 20, o prefeito mostrou, em vídeo, que foram até uma loja de alianças da capital, insinuando que, em breve, devem oficializar a união.