Com cenas de sexo e muita pegação, Anitta lança clipe com MC Cabelinho; assista

Anitta lançou nesta sexta-feira o clipe “Até o céu”, em parceria com MC Cabelinho. Ao som da letra que fala de sexo sem compromisso, ela dá um beijão (com direito a língua e tudo!) no funkeiro e aparece em cenas de intimidade, na privada do banheiro e também de fio dental. Assista:

Estreando como ator na novela “Amor de mãe”, MC Cabelinho é mais uma parceria de Anitta dentro do projeto “Brasileirinha”, só com canções em português. “Some que ele vem atrás”, com Marilia Mendonça, “Combatchy”, com Luisa Sonza, Lexa e Mc Rebecca, e “Meu Mel”, com o trio Melim, foram as primeiras lançadas.

Anitta aparece em cenas quentes com MC Cabelinho no clipe de ‘Até o céu’ Foto: Reprodução/Youtuber

“Eu estou muito feliz com o Brasileirinha. “Até O Céu” é uma música alegre, solar, a cara do verão e que eu tenho vontade de soltar para os fãs faz muito tempo. A participação do Mc Cabelinho deu o toque que a música precisava e finalmente todo mundo já pode curtir ela comigo”, diz Anitta.

Sobre a parceria com Anitta, Mc Cabelinho, ela comenta: “Estou muito feliz! Fiquei surpreso quando a Anitta me chamou nas redes sociais, me explicou sobre o projeto e fez o convite. Ele é uma pessoa maravilhosa e me deixou muito à vontade quanto a tudo no projeto, inclusive no clipe. O tempo todo colocava as coisa como uma decisão nossa. Sempre discutindo tudo comigo, buscando saber a minha opinião também. Eu só tenho a agradecer pelo convite e acredito que vai abrir muitas portas para mim. E é isso. Até o Céu!”

A faixa foi produzida pelo trio DOGZ (composto por Pablo Bispo, Sérgio Santos e Ruxell) que comentam: “Até o Céu foi a primeira canção que fizemos com a Anitta, estávamos há uns dois anos esperando o momento certo dela sair. Na época que fizemos “Até o Céu” (ainda sem o Mc Cabelinho), as agendas estavam muito atribuladas, então deixamos o universo decidir. E aí quando fomos gravar “Meu Mel”, ela perguntou sobre “Até o Céu”, dizendo que amava a música. Então tivemos a ideia de gravar com o Mc Cabelinho”.

O vídeo da faixa conta com uma pegada quase documental e não teve um roteiro especificamente definido. Como conta o diretor Og Cruz: “Não é para ser um clipe”, essas foram as palavras utilizadas pela Anitta para me apresentar o projeto, portanto não existiu um roteiro nos moldes tradicionais para esse filme. Trata-se de um material orgânico, quase experimental, onde fizemos a junção de multilinguagens para dar vida às ideias da Anitta. Na captação, utilizamos uma câmera MINI DV como nossa unidade principal, o que eu curti muito ter feito, pois conferiu ao material um look único e super original. Sobre o trabalho com a cantora o diretor completa: “Anitta sabe o que quer da vida, é inegável! Eu curto isso, e é só uma questão de trocar ideias e entrar na piração junto com ela”.

A divulgação do lançamento chamou a atenção da mídia e dos fãs. Anitta prendeu uma faixa anunciando a canção nos típicos aviões propaganda que sobrevoam a orla da zona sul carioca. Além disso os fãs da cantora foram desafiados a descobrir teasers do clipe que ficaram escondidos em cards especiais, que surgiam durante a exibição dos videoclipes anteriores do projeto “Brasileirinha”.