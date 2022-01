Carro com empresários, produtora e cantor acreano capota e fica destruído: “livramento de Deus”

O produtor e empresário acreano Rafinha Cavalcante, acompanhado da produtora Maria Cavalcante, do empresário Marcelo Amaro e o cantor Faézinho, passou um baita susto no primeiro domingo de 2021. O quarteto sofreu por um acidente de carro, na vinda de um show no município de Ji-Paraná, em Rondônia.

O carro capotou na rodovia e teve sua frontal destruída de acordo com as imagens divulgadas. Apesar do susto, todos estão bem e tiveram apenas escoriações.

Em contato com o ContilNet, Rafinha Cavalcante relatou o acontecido, onde todos estavam descansados após o show. De acordo com o Rafinha, Marcelo Amaro estava na direção do veículo quando uma nuvem de chuva repentina fez o piloto perder a direção do carro e cair numa ribanceira.

Apesar do susto, Rafinha tranquiliza a todos e deixa uma mensagem aos amigos: “Bens materiais a gente corre atrás, importante são as nossas vidas… não foi dessa vez, graças à Deus. Tô pronto pra outra, tô pronto pra 2022.Livramento de Deus, que venha 2022, com muito show. Muita oração, muita reza e pegar o estradão do Brasil”, comentou.

Veja o vídeo do carro no local do acidente:

https://youtu.be/GwAYSo_1KcQ