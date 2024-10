Deputado quer enviar apelo a Lula pendido que escolha Sammy Barbosa para vaga no STJ

O deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD), na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (15), comentou sobre a inclusão do procurador Sammy Barbosa na lista tríplice para nova ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na tribuna, Eduardo anunciou que vai protocolar um pedido de apelo que será enviado ao presidente Lula, para que ele escolha Sammy para a vaga.

“Nós precisamos ter alguém no Tribunal Superior. Manaus tem, nós não temos. Então é fundamental que a gente se una, todas as forças do Estado, para que junto à Presidência da República, ele possa ser o escolhido dentro dessa lista”, disse.

“Ter alguém com a consciência política e social do doutor Sammy Barbosa no STJ seria um ganho não só para o Acre, mas para a nação como um todo”, completou.