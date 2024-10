Gladson Cameli é o grande vencedor das eleições 2024, mas Marcio Bittar,também sai vitorioso

O governador Gladson Cameli se consolidou como uma das figuras mais influentes da política acreana ao liderar vitórias expressivas nas eleições de 2024. Sua estratégia bem sucedida refletiu-se na reeleição de candidatos aliados nas maiores cidades do estado, reforçando seu poder e influência.

Na capital, Rio Branco, Tião Bocalom, filiado ao PL, foi eleito com quase 55% dos votos, um resultado notável que demonstra, também, a confiança da população na gestão de Bocalom. Um dos principais responsáveis por essa vitória foi o senador Márcio Bittar, do União Brasil, que desempenhou um papel fundamental na formação da chapa que uniu Bocalom e Alisson Bestene, vice do Progressistas. Bittar dedicou meses de esforço para consolidar essa aliança, articulando apoio e mobilizando eleitores.

A vinda de Jair e Michele Bolsonaro ao Acre, onde passaram vários dias participando de reuniões com Tião Bocalom, foi uma ação estratégica organizada por Bittar, que é um dos aliados mais próximos do ex-presidente. Essa visita não apenas fortaleceu a campanha de Bocalom, mas também atraiu a atenção dos eleitores, especialmente aqueles que seguem políticos ligados a direita.

Nos últimos dias de campanha, Bittar também levou ao palanque de Bocalom o deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. A presença de Ferreira foi crucial para impulsionar o voto da juventude acreana em Bocalom, trazendo grande ânimo e engajamento para a candidatura.

O apoio da vice-governadora Mailza Assis foi fundamental para a reeleição do prefeito Tião Bocalom. Ela trabalhou incansavelmente todos os dias, mobilizando recursos e articulando estratégias que fortaleceram a campanha, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento do município e a continuidade do progresso na gestão.

Além de seu apoio à reeleição do prefeito Tião Bocalom, Mailza Assis também foi crucial para o sucesso do seu partido, o Progressistas, que conseguiu eleger a maioria dos prefeitos do estado do Acre. Sua dedicação e trabalho em equipe foram essenciais para consolidar a presença do partido em diversos municípios, fortalecendo sua influência política na região.

Vale destacar também o empenho de secretários de Estado, como Aberson Carvalho, da Educação, e o da Saúde, Pedro Pascoal, além de outros membros importantes do governo, que se dedicaram intensamente à campanha de Bocalom. O envolvimento desses líderes foi fundamental para mobilizar recursos e apoio, contribuindo para o sucesso da candidatura.

Além de Rio Branco, o Progressistas, partido sob o comando de Gladson Cameli, triunfou em 14 dos 22 municípios do Acre, consolidando sua força política em diversas regiões do estado. Os sucessos em Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, segundo e terceiro maiores municípios do estado, respectivamente, também merecem destaque, assim como a mobilização em Tarauacá, liderada pela deputada Socorro Ner que elegeu Rodrigo Damascenoi.

Brasileia, importante município na fronteira com a Bolívia, também não ficou de fora. Carlinho do Pelado, com o apoio vital de Cameli, da prefeita Fernanda Hassem e do deputado Tadeu Hassem, conquistou a confiança dos eleitores, refletindo a força das alianças políticas estabelecidas.

As eleições de 2024 no Acre não só reafirmaram a liderança de Gladson Cameli, mas também mostraram que sua estratégia de unir forças e trabalhar em conjunto com aliados, como o senador Márcio Bittar e figuras nacionais, foi immportante para todas essas vitórias