Vídeo: Homem desenterra e dança com corpo de avó em Manaus

André Augusto Januário da Silva, 32, foi detido pela Polícia Militar (PM) logo após ter desenterrado o corpo da própria avó do cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus. De acordo com as testemunhas, ele foi filmado dançando com o cadáver próximo à casa onde morava. Aos policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem disse que iria levá-la a um hospital para fazer transplante.

Conforme a PM, moradores do Beco dos Pretos, próximo ao Prosamim Jeferson Peres, viram a cena por volta das 4h da manhã. Segundo os vizinhos, o homem desenterrou o cadáver da avó, identificada pela polícia como Maria Januário da Silva, que havia sido enterrada há cerca de dois anos e em seguida, saiu pelas ruas do bairro.

Após ser denunciado, André foi localizado dançando com o cadáver nas proximidades da casa onde morava. O homem foi detido pelos moradores e em seguida amarrado nu em um poste. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o homem afirma que iria levar o corpo para um hospital, onde doaria os órgãos dele para o cadáver da avó.

André foi resgatado pelos policiais, detido pelo crime de vilipendio e apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis. A polícia acredita que o homem apresenta problemas mentais e estava transtornado quando praticou o ato.

O cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde ficará à disposição de familiares para novo sepultamento.

