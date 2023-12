Retrospectiva 2023: desastres climáticos, rebelião em presídio, novas doenças e grandes obras; confira

2023 chegou quase ao fim e com isso, é dado o momento de relembrar os fatos que marcaram o ano, como Saúde, eventos climáticos e perdas importantes.

O ContilNet trouxe a retrospectiva com as notícias que foram destaque no nosso site, divididos em temas importantes para a sociedade.

SAÚDE

A Covid-19, após a vacinação em massa da população, reduziu o número de casos e também a gravidade daqueles que eram registrados. Em janeiro, o médico e infectologista Tião Viana, usou as redes sociais para alertar sobre a nova variante Ômicron XBB 1.5, que de acordo com ele, “já é responsável por 40% dos casos de covid nos Estados Unidos”. Ainda segundo o especialista, a variante também já é a causa dos últimos aumentos de casos na China.

No mês de junho, após autoridades sanitárias ficarem em alerta com o surto da Febre Maculosa, a “doença do carrapato”, transmitida através da picada do bicho, o médico hepato-infectologista do Acre, Thor Dantas, divulgou um vídeo nas redes sociais para esclarecer algumas informações sobre a doença.

O médico abre o vídeo informando que a doença é transmitida especificamente pelo carrapato silvestre, do cavalo e da capivara. “Não é o mesmo carrapato comum do seu cão”.

Neste mesmo dia, o ContilNet conversou com uma moradora do bairro Mocinha Magalhães que afirmou ter sido diagnosticada com a doença. O ContilNet entrevistou com exclusividade a acreana que foi diagnosticada com a “Doença do Carrapato”. A paciente, identificada como Emanuele Said, tem 35 anos.

Ela conta que há mais de 30 dias vinha sofrendo com febre constante, dor de cabeça e dor nas pernas. Emanuele disse que ao procurar as unidades de Saúde em Rio Branco, achava que estava infectada com dengue.

Emanuele Said disse que foi informada no hospital que foi infectada por outro tipo de carrapato, o comum, diferente do estrela, causador da Febre Maculosa, que preocupa as autoridades sanitárias do país após o recente surto. Porém, ao falar da forma que havia sido infectada pela doença, a acreana associou a doença a carrapatos de animais de rua, como gatos e cachorros abandonados.

O médico infectologista, Thor Dantas, explicou que a bactéria ainda não circulava no Acre e que a doença é transmitida especificamente pelo carrapato silvestre, do cavalo e da capivara. “Não é o mesmo carrapato comum do seu cão”.

O governo do Acre, por meio de decreto no Diário Oficial do Estado (DOE),19 de setembro, declarou a existência de situação anormal caracterizada como situação de emergência, em decorrência da superlotação das unidades estaduais de saúde, causada pela qualidade do ar no Estado do Acre, como efeito das ondas de calor, seca e estiagem.

A partir de outubro, as autoridades ligadas à área da saúde pública em Sena Madureira ficaram em alerta por conta do aumento nos casos de dengue na cidade. Tanto nas unidades básicas de saúde quanto no Hospital João Câncio Fernandes, foi grande o número de pessoas que procuram atendimento apresentando sintomas da doença.

Em novembro, o município de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade acreana em volume populacional, no período de duas semanas, registrou mais de 500 casos de diarreia. Com o recente surto de doença diarreica aguda, a secretaria Municipal de Saúde resolveu lançar uma campanha de vacinação.

Os casos de diarreia cresceram em 26% em Cruzeiro do Sul, enquanto no ano de 2022 foram notificados 3.067 casos da doença. Em 2023, já foram registrados 4.150 casos da doença.

Também no mês de novembro, os vírus Mayaro e Oropouche foram confirmados no Acre, por meio de exames realizados no Laboratório Central (Lacen), em Rio Branco, e confirmaram casos de Mayaro e Oropouche em pelo menos sete municípios acreanos. De acordo com especialistas, ambas as doenças apresentam sintomas bem parecidos com Dengue, Zika e Chikungunya.

Em dezembro, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra influenza no Acre em decorrência da sazonalidade da doença, de forma que a vacina deve prevenir a população de ser infectada com os vírus da influeza. Além disso, o Ministério da Saúde recomendou uma nova dose de reforço com a vacina bivalente para pessoas com 60 anos um mais, e imunocomprometidos após identificação de duas novas sublinhagens do vírus da Covid-19 no país. No Acre, pelo menos 100 mil pessoas devem ser vacinadas.

Os casos de Covid-19 também voltaram a apresentar crescimento em todo o Acre nos últimos meses, fato que tem aumentado a procura de atendimento nas unidades públicas de saúde do estado. De 1 a 19 de dezembro foram registrados 603 casos da doença, de acordo com o Observatório em Saúde do Governo do Estado.

O Acre registrou a ocorrência de casos prováveis de arboviroses urbanas, que são doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos, como Dengue, Zika e Chikungunya. Dentre as doenças, a Dengue foi a que mais se destacou, pois registrou um aumento, principalmente entre os meses de outubro a abril, conhecido como período sazonal.

De acordo com os dados, entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 1 a 48 de 2023, foram notificados 5.445 casos prováveis de Dengue no Acre, que representa um aumento de 106,6% em relação ao mesmo período de 2022, tendo sido confirmados 3.755, dos quais 29 apresentaram sinais de alarme e 2 foram classificados como Dengue Grave. Além disso, os dados mostram que não há registro de óbitos pela doença.

POLÍTICA

O ano de 2023 iniciou com a posse do governador reeleito Gladson Cameli, no dia 1 de janeiro, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em cerimônia junto com a posse da vice-governadora Mailza Assis. Após a posse na Aleac, Gladson anunciou os nomes que irão chefiar as secretarias de Estado. A cerimônia foi feita nas escadarias do Palácio Rio Branco.

A Aleac empossou em fevereiro seus 24 novos deputados em cerimônia especial. Durante a posse, os deputados fizeram o juramento ao lado de seus familiares e colegas de bancada.

O parlamento teve uma renovação de 50%, em relação à legislatura anterior, ganhando 12 novos deputados. Dos 24 parlamentares, apenas 3 são mulheres, o que representa menos de 15% da Casa, são elas: Antônia Sales, reeleita, Maria Antônia, reeleita e Michelle Melo.

Em fevereiro, a Aleac aprovou um projeto que previa uma Reforma Administrativa na estrutura governamental e Gladson sancionou. Com isso, foi criada a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), a nova denominação da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASD).

Foi criada, também, a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), que foi desmembrada da Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), que passou a ser denominada Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). Também foi criada a Secretaria Adjunta de Articulação Esportiva e Juventude no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Além disso, o Escritório de Representação do Governo em Brasília, foi transformado na Secretaria de Estado de Relações Federativas (SERF), e a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPROD teve sua nomenclatura alterada para Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

Gladson também criou a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, que antes era a assessoria especial dos Povos Indígenas, tornando Francisca Arara secretária em julho.

Em 11 meses, o estado recebeu 7 ministros do Governo Lula. A primeira visita ministerial foi dupla, em março, durante as enchentes que atingiram o Acre. De cara, os ministros Waldez Goes, do Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, Meio Ambiente, desembarcaram no Acre e foram recebidos pelo governador Gladson Cameli, senadores e deputados federais.

Menos de dois meses depois foi a vez do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, cumprir agenda no Acre. O ministro desembarcou em Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, para inaugurar e apresentar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), com a entrega de viaturas e equipamentos destinados a fortalecer as ações da Segurança Pública no estado.

Mais uma vez, um mês depois, o Acre recebeu a visita dupla de ministros. Em junho, foi a vez de Marcio Macedo, ministro da Secretaria da Presidência e Waldez Goes, que retornou ao estado pela segunda vez como ministro, participaram da Plenária Estadual do PPA Participativo 2024/2027. O evento também contou com a participação do governador Gladson Cameli.

Em agosto, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara chegou ao Acre para participar da cerimônia do Festival Mariri, que proporciona uma imersão na cultura, arte e espiritualidade do povo Yawanawá, conhecidos pelo xamanismo, que envolvem cerimônias de cura pelo consumo de ayahuasca.

Já em outubro, foi a vez do ministro da Educação, Camilo Santana, de visitar o Acre e fazer anúncios importantes. Na inauguração do prédio da reitoria do Ifac em Rio Branco, Camilo anunciou que 27 obras paralisadas serão retomadas, o que representa um investimento de quase R$ 40 milhões. Além disso, o ministro também revelou a construção de novos campus do Ifac em municípios do Acre.

Novembro foi marcado por receber as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara mais uma vez no Acre. As duas desembarcaram em Mâncio Lima, para lançar na Terra Indígena Puyanawa, um projeto com recursos do BNDES, oriundos do Fundo Amazônia, em parceria com a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (Opirj).

O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, cumpriu agenda em Rio Branco, em novembro, em um evento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Teixeira disse que o propósito principal da visita ao Acre é criar um arranjo produtivo voltado para os produtos da floresta e alavancar a exportação em parceria com a Apex, com financiamento do Banco da Amazônia.

A ex-ministra dos Direitos Humanos do Governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves, esteve no Acre para um evento sobre mulheres na política e foi recebida por parlamentares do seu partido, o Republicanos.

Com um pé nas eleições de 2024 para a Prefeitura de Rio Branco, o ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre, se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Brasília. Ao lado do ex-deputado federal Flaviano Melo, o engenheiro civil teve a filiação assinada e abonada pelo presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. A partir desse momento, ele se tornou o pré-candidato oficial do partido a disputar as eleições para a prefeitura de Rio Branco em 2024.

O Partido Progressistas, do governador Gladson, também bateu o martelo e anunciou que o pré-candidato pela sigla é o secretário de Governo, Alysson Bestene, que foi recebido com festa pela militância.

No início do ano, Gladson convidou a deputada Michelle Melo para ser líder do Governo na Aleac, sendo a primeira mulher a assumir o cargo em 61 anos. Após alguns meses, a liderança foi trocada e o deputado Manoel Moraes assumiu a posição.

Além das movimentações políticas, os poderes Legislativo e Executivo municipal e estadual aprovaram e sancionaram diversos projetos importantes para a sociedade, como o que reconhece pacientes com fibromialgia e neurofibromatose como pessoas com deficiência (PCDs). Outro projeto aprovado pelo governador dispõe sobre a proibição de pessoas que cometeram maus-tratos a animais domésticos, de obterem novamente a guarda do animal agredido ou de outros animais. Um dos projetos aprovados pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, é o piso nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem e as leis dos três programas de habitação que prevê a construção de 1873 casas populares na capital.

OBRAS

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), acompanha de perto a primeira etapa da construção da nova maternidade de Rio Branco. Nesta semana, a obra avançou com os serviços de concretagem de lajes e vigas.

O primeiro elevado de Rio Branco já está em fase inicial. Serão mais de R$ 15 milhões em recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. O elevado será próximo ao Araújo Mix, no bairro Jardim Primavera. O elevado terá extensão de 188 metros com obras que vão impactar 536 metros do entorno, com outros serviços.

No dia 18 de dezembro, o prefeito Tião Bocalom, durante uma solenidade para a primeira perfuração da obra do novo Elevado Dias Martins, afirmou que este é o primeiro passo para o que ele chamou de “o início de uma das cidades inteligentes do mundo”.

O governo do Acre já assinou uma ordem de serviço para iniciar as obras de construção do complexo viário, que será no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Ceará, no Centro de Rio Branco. O complexo viário será erguido no próximo verão, seguindo criteriosamente um cronograma para reduzir os possíveis transtornos à população.

Após pouco mais de quatro meses do anúncio das primeiras casas populares do governo Gladson Cameli, as obras estão avançadas, com algumas das habitações já em fase de cobertura. O investimento total das habitações é de R$ 1.390.468,27 em recurso próprio do Estado.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), também está com as obras de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Além de melhorar a estrutura da Saúde para população, as obras no hospital beneficiam os operários da construção civil a partir da geração de trabalho e renda.

Por falar em Sena Madureira, o governo do Acre entregou a ponte Frei Paolino Baldassari na última semana. A ponte era um sonho da população do município, pois liga o Primeiro ao Segundo Distrito.

Em Rio Branco, a Ponte Metálica segue em revitalização , desde que foi interditada em 22 de julho, modificando o trânsito do Centro da capital. A decisão foi tomada após a apresentação de laudo técnico elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que por questão de segurança, orientou suspender a circulação de veículos e pedestres pela ponte até a conclusão dos reparos.

O Museu dos Povos Acreanos foi inaugurado em 6 de agosto, localizado no Centro de Rio Branco, onde funcionava o antigo Colégio Meta e o Colégio dos Padres, construído na década de 1960. O prédio ainda guarda detalhes da obra original, como os ladrilhos hidráulicos e a capela de Nossa Senhora das Dores, que passaram por uma revitalização. Com investimento total de R$ 18 milhões, o Museu dos Povos Acreanos é um dos espaços coordenados pela Fundação Elias Mansour (FEM).

CRISES CLIMÁTICAS

No Acre, é comum que o ano inicie com altos registros de chuvas fortes. Com o inverno amazônico severo, alguns rios e igarapés do Acre tiveram os níveis das suas águas ultrapassando cotas de transbordo e atingindo diversas famílias.

Em Rio Branco, além da enchente do Rio Acre, algumas famílias também foram atingidas pela cheia do Igarapé São Francisco e Batista, que cortam alguns bairros da capital. De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, a cheia do igarapé se dá devido ao alto volume de água do Rio Acre, que em 3 de abril marcou 17,71 metros.

Em 23 de março, devido às fortes chuvas que atingiram a capital nas últimas horas, vários pontos da cidade ficaram alagados com entupimentos de bueiros e o transbordamento de Igarapés. Um dos pontos que alagou foi na Avenida Getúlio Vargas, próximo a Malharia Ponto Sem Nó. O Igarapé São Francisco transbordou ocasionando transtornos a moradores e comerciantes da região.

Durante o período de cheias, uma situação preocupante foi registrada: um idoso precisou ser resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros pelo telhado da casa onde mora, nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas. A equipe de resgate precisou quebrar o telhado da casa e salvou o idoso utilizando um Jet Ski para poder trafegar entre a inundação. No vídeo, é possível ver que o idoso estava se segurando apenas pela grade da janela.

Em 24 de março, a ponte sobre o igarapé São Francisco, na avenida Antônio da Rocha Viana, apresentou rachaduras e correu o risco de ser interditada. Com o nível do igarapé subindo, a água encostando na ponte aumentou os riscos para os veículos que passam no local. Com a situação, os bairros da parte alta de Rio Branco correram o risco de ficarem isolados, tendo em vista que a avenida Antônio da Rocha Viana tem sido a única alternativa de saída para os demais bairros da capital.

Ainda em 24 de março, a BR-364 amanheceu com vários trechos interditados devido às fortes chuvas que caíram sobre a cidade. Um dia antes, uma erosão no Km 52, na região do Quinoá, deixou a estrada totalmente interditada.

Após os registros de vazante do Rio Acre em Rio Branco, o Calçadão da Gameleira, que antes estava coberto por água, ficou cheio de lama. A reportagem do ContilNet fez imagens exclusivas para mostrar a situação das ruas que ficam nas imediações do Calçadão. Trabalhadores da Prefeitura de Rio Branco fizeram a limpeza do local.

Com a vazante, outra preocupação surgiu: o risco de desabamento das casas em áreas de risco. Rio Branco registrou, pelo menos, 16 bairros em que famílias corriam o risco de perderem a casa. Dentre as residências que desbarrancaram, está o famoso Bar do Zé do Branco, tradicional na capital, que ficava às margens do Rio Branco, no Bairro da Base. O local sofreu um desbarrancamento em quase toda a estrutura e precisou ser remanejado para outro lugar.

O prefeito Tião Bocalom anunciou que as famílias seriam incluídas no Aluguel Social. Além disso, em outro momento, o prefeito informou que daria móveis e eletrodomésticos para algumas famílias que perderam tudo nas cheias dos Rio Acre e Igarapé São Francisco. Os empresários que foram atingidos pelas águas também receberam um auxílio. Com as cheias dos rios, alguns municípios decretaram estado de emergência, como o município de Plácido de Castro.

Apesar de ainda registrar números altos nos focos de incêndio, o Acre apresentou redução no número de queimadas. Mesmo com a seca severa que atingiu o Acre no mês de setembro, comparado ao mesmo período do ano passado, o estado conseguiu reduzir em mais de 50% o numero de focos de queimada.

Com previsão de seca severa em 2023, a prefeitura de Rio Branco, por meio de Defesa Civil Municipal, lançou em 14 de julho a Operação Estiagem 2023, que iniciou em 17 de julho e vai até o dia 15 de dezembro na capital acreana. Com um investimento de pelo menos R$ 1,5 milhão, a operação irá levar água potável para cerca de 16 mil pessoas que não tem acesso ao serviço de distribuição de água, em especial na zona rural de Rio Branco.

Após o Rio Acre registrar a menor cota de 2023, em Rio Branco, 1,44 metros, o prefeito Tião Bocalom decretou situação de emergência no dia 27 de setembro. O decreto considerou os baixos índices pluviométricos, que indicam uma estiagem crítica e prolongada na capital, causando a diminuição dos rios e baixa umidade do ar.

O governador Gladson Cameli decretou, em 6 de outubro, situação de emergência em decorrência do cenário de extrema seca vivenciado e da iminente possibilidade de desastre decorrente da incidência de desabastecimento do sistema de água do Acre. O desabastecimento é um fenômeno classificado e codificado como desastre natural – climatológico – seca.

O governo federal, através do Ministério de Minas e Energia (MME) criou uma sala de situação para monitorar o abastecimento de combustíveis líquidos e de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na região Norte, que enfrenta grave seca. Além disso, o governo federal também reconheceu a situação de emergência do Acre.

O Acre fez parte dos oitos estados da Região Norte e Nordeste que enfrentaram a pior seca desde 1980, por causa da falta de chuvas. Além do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe também apareceram na lista. O cenário extremo está estritamente ligado ao fenômeno El Niño, que está atípico em 2023. O alerta já tinha sido feito pelo professor e pesquisador da Ufac, Alejandro Fonseca, que informou ao ContilNet, em junho, que a influência do El Niño iria diminuir as chuvas no Acre.

Os dados do acompanhamento hidrometeorológico divulgados pela Defesa Civil do Acre e Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) apontaram para 10 pontos de monitoramento em cota de alerta máximo por conta da seca dos rios no início de novembro, quando o Rio Acre registrou a pior cota da história para o dia 1 de novembro.

QUE ENERGIA!

O ContilNet, em parceria com a San Francisco Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, esteve em diversos eventos culturais e tradicionais do Acre. As transmissões iniciaram com a grande folia do Carnaval 2023.

A folia de cinco dias, que iniciou na sexta-feira, 17 de fevereiro, com cobertura completa e transmissão ao vivo realizada por um time de peso de jornalistas e influenciadores digitais.

ContilNet e Sans Filmes promoveram a cobertura completa de todos os carnavais da cidade, desde bloquinhos e bailes até os shows. O ContilNet entrevistou diversas autoridades e artistas, como o governador Gladson Cameli, a reitora do Instituto Federal do Acre, Rosana Cavalcante e diversas outras pessoas.

Após a festa de 5 dias, o ContilNet, San Francisco Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, foi até o Alto Acre, em Brasiléia, para o Carnavale 2023. para transmitir as três noites de festa, em comemoração ao aniversário do município. A folia foi animada por bandas locais e a atração nacional Jammil e uma Noite.

O ContilNet, San Francisco Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, também estiveram presentes na Expoacre 2023 e fizeram uma prepação para o evento, como a nova estrutura, desta vez de dois pisos, além da nova identidade visual. O time também contou com a presença de diversos influenciadores digitais e com dois repórteres de entretenimento.

Mas antes da Expoacre, aconteceu a escolha da Rainha do Rodeio com transmissão do desfile e escolha. Lohana Martins, de 23 anos, de Rio Branco, foi a vencedora do concurso que escolheu a Rainha do Rodeio da Expoacre 2023. Ela concorreu com outras 15 finalistas e a coroação ocorreu em evento em frente ao Palácio Rio Branco.

A Coluna Douglas Richer, do ContilNet, realizou uma enquete para eleger e premiar a Rainha Popularidade 2023 e a vencedora foi Giuliana Tabosa, de Brasiléia. A jovem conquistou o título com incríveis 47,12% dos votos, totalizando 334.700 votos. A jovem acreana de apenas 21 anos é estudante de enfermagem em Cobija, cidade que faz fronteira com Brasiléia, na Bolívia. Além de sua beleza estonteante, Giuliana também recebeu o título de Miss Simpatia em 2019 no Miss Universo Brasiléia.

O ContilNet, San Francisco Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, fizeram a transmissão da cavalgada, que abre a feira, e das nove noites de feira, com entrevistas, rodeio, shows e o melhor da Expoacre.

No estande do ContilNet, com apoio do Sicredi Biomas e Sem Fronteiras, passaram diversas pessoas como o governador Gladson Cameli, o secretário de Governo e coordenador da Expoacre 2023, Alysson Bestene, diversos outros secretários e gestores do estado, além do prefeito Tião Bocalom.

A capital do Açaí foi o próximo destino da equipe do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco. O Festival do Açaí aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de agosto, e reuniu mais de 60 mil pessoas no Parque de Eventos. A equipe fez a cobertura completa das três noites e contou com um time de influenciadores que acompanhou todo o evento. Os cantores Marcynho Sensação, Ceian Muniz e a banda Companhia do Calypso foram as três atrações principais. Além do Festival do Açaí, o ContilNet cobriu, de forma simultânea, o festival de praia do município de Feijó.

Em seguida, a equipe do ContilNet em parceria com a San Francisco Filmes e TV Rio Branco chegaram em Cruzeiro do Sul para a Expoacre Juruá, com um time de influenciadores locais. A 18ª Expoacre Juruá, considerada a segunda maior feira de agropecuária da região, aconteceu entre os dias 30 de agosto a 3 de setembro, no hall da Arena do Juruá.

Diversos artistas regionais se apresentaram e entre as atrações musicais que incendiaram o palco, estão a banda Barões da Pisadinha e os renomados cantores Aldair Playboy e Léo Magalhães. Além disso, a noite gospel contou com a presença confirmada do cantor Davi Sacer, proporcionando momentos de celebração e espiritualidade.

Em setembro, o ContilNet e Sans Filmes fizeram a transmissão completa da Gamecon Talks Acre, um evento totalmente voltado para o mundo dos games. Para o evento, os influenciadores gORDOx, Camilota XP e Barbara Gutierrez estiveram no Acre. O evento aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de setembro, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Com cobertura praticamente simultânea, o ContilNet também estava na Princesa do Iaco, Sena Madureira, para a transmissão da Expo Sena Rural Show 2023, com entrevistas com autoridades, personalidades e celebridades e tudo sobre a feira.

A abertura do evento foi marcada pelo show do cantor Zezo, seguido de uma noite gospel com a apresentação emocionante de Gersinho. Na sexta-feira, as bandas locais e a talentosa cantora goiana Eduarda Nunes agitaram o público. No sábado, a dupla sertaneja Hugo e Tiago fez uma noite memorável, enquanto o domingo encerrou a festa com chave de ouro com o aguardado show de Léo Magalhães.

A cidade de Cruzeiro do Sul realizou o VI Festival da Farinha, que faz parte das comemorações dos 119 anos do município. Além da energia contagiante da Banda Bonde do Forró, o evento contou com o espetáculo gospel de Isadora Pompeo na Marcha do Jesus, e ainda o talentoso show da cantora Vitória Freitas. O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco também fizeram a transmissão de todo o evento.

POLÍCIA

O ano de 2023 na área policial começou com o Júri Popular do Caso Rafael, em que o policial federal Victor Campelo, que foi acusado de matar o jovem Rafael Frota em uma boate de Rio Branco, foi julgado. O julgamento começou no dia 24 e seguiu até 26 de janeiro.

No julgamento, os jurados vão ouvir as informações das cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Acre e dez testemunhas de defesa. Na época do fato, Victor foi preso em flagrante pela acusação de homicídio contra uma vítima fatal, o estudante Rafael Chaves Frota, ocorrido em uma boate da capital acreana, na madrugada do dia 2 de julho de 2016.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte, mas em agosto de 2016 foi expedido alvará de soltura de réu, que retornou ao trabalho, cumprindo suas atribuições funcionais em unidade da corporação situada em outro estado do país. Desde então houve os trâmites do inquérito policial, culminando na sentença de pronúncia, decretada em 2019, confirmando o julgamento pelo júri popular. A defesa apresentou recurso pedindo absolvição de Victor, alegando que os tiros foram efetuados em legítima defesa.

O policial federal Victor Campelo, acusado de matar com um tiro o jovem Rafael Frota, na boate Se7 Clube, em julho de 2016, foi absolvido pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal de Rio Branco, na tarde de 26 de janeiro. A sentença foi proferida pelo juiz Alesson Braz. O juiz iniciou falando sobre a necessidade de discutir o porte de arma em casas noturnas do Acre e fez um alerta sobre o problema.

Em março, outro Júri Popular chamou atenção da população acreana. Se trata do Caso Adriana Paulichen, que foi morta pelo marido em 2021. O Júri Popular de Hitalo Marinho Gouveia, acusado de matar a esposa Adriana Paulichen em julho de 2021, teve três dias de duração e resultou na condenação do réu em 31 anos de prisão, em regime fechado.

Foram ouvidas cinco pessoas, entre testemunhas e informantes, arroladas pelo Ministério Público do Acre (MPAC), por parte da acusação. O segundo dia do Júri Popular começou com o interrogatório de Hitalo Marinho Gouveia, que falou ao juiz Alesson Braz que matou Adriana pois ela queria matar o filho do casal. O interrogatório do réu durou aproximadamente 4 horas.

Ao fazer a leitura da sentença, o juiz Alesson Braz usou o momento para fazer um alerta à população. Após a leitura da sentença, Hitalo Marinho, acusado de matar esposa, foi condenado a 31 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado.

Em julho, uma rebelião no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, no Acre, fez com que o Estado instituísse um gabinete integrado de gerenciamento de crise para conter o motim que durou quase 24 horas. As forças de Segurança mobilizaram mais de 200 profissionais e tiveram a ajuda do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que enviou servidores da Força Nacional para ajudar na logística de contenção.

Por volta das 11h da quarta-feira, 26 de julho, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), tomou conhecimento de uma possível rebelião instaurada no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro. O presídio é conhecido por abrigar criminosos sentenciados apontados como os mais graduados na escala das organizações criminosas que atuam nas ruas do Acre, e que estão em permanente conflito e guerra bélica, o chamado Bonde dos 13 e o Comando Vermelho.

A Sejusp informou que 13 detentos fizeram de refém um preso que exercia as funções de faxineiro no Bloco e um policial penal, que acabou sendo ferido no olho com um tiro de raspão. Os detentos tiveram acesso a um arsenal de 15 armas que ficavam guardadas dentro de uma sala no presídio. A Sejusp informou que policiais que estavam de folga foram convocados para ajudar a conter a rebelião. Eles se apresentaram na Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, para fazer os atendimentos, caso necessário.

Ainda no primeiro dia de revolta, dois detentos deram entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco, encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um dos detentos foi identificado como Reinaldo de Almeida Silva, 41 anos. Ele foi ferido com dois tiros.

Gladson Cameli conversou com Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, onde recebeu apoio do Governo Federal para lidar com a situação no presídio estadual, onde são mantidos encarcerados os presos mais perigosos e apontados com os chefes das facções que atuam no Estado.

Os presos envolvidos na rebelião exigiram a presença do promotor Tales Tranin, da Vara de Execuções Penais, na unidade prisional para negociar o fim da ação dos presos que resultou em mortos e feridos. Segundo a Sejusp, após a chegada de Tranin, os envolvidos solicitaram também a presença da imprensa acreana.

As negociações avançaram somente no dia seguinte, na quinta-feira (27), quando por volta das 10h, os presos se entregaram e o Bope conseguiu finalmente entrar no presídio. Ao entrar no complexo, a polícia confirmou a morte de cinco pessoas – sendo que três delas foram decapitadas – e a liberação de dois agentes que estavam como reféns.

Os cinco corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) – que precisou fechar a via que dá acesso ao prédio para receber as vítimas fatais. Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, o diretor do IML, João Thiago Marinheiro, explicou que 10 peritos, quatro agentes, outros quatro auxiliares de necrópsia e um médico legista foram os responsáveis por atender a ocorrência.

O ano de 2023 foi marcado por diversos acidentes graves no trânsito de Rio Branco. No dia 7 de maio, o mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, de 25 anos, morreu depois de ser atropelado na Estrada da Floresta, bairro Floresta, em Rio Branco (AC).

De acordo com as informações fornecidas pelas autoridades de trânsito, Lucas era mototaxista e estava transportando um passageiro do bairro Recanto dos Buritis para a Sobral. O passageiro desceu da moto na entrada de uma distribuidora para comprar uma caixa de cerveja. Enquanto esperava pelo retorno do cliente em pé ao lado da moto, Lucas foi atingido por um carro. Após a colisão, Lucas foi arremessado e bateu violentamente a cabeça contra uma mureta na entrada da distribuidora, resultando em sua morte imediata. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

Um grave acidente foi registrado no fim da manhã de 31 de julho, na Rua Rio de Janeiro, uma das principais avenidas de Rio Branco. Uma colisão entre dois carros – sendo um Toyota Etios e um outro modelo Chevrolet – e uma moto deixou o motociclista Renan Felipe Bezerra, que conduzia o veículo de duas rodas, com a perna amputada. A vítima com fraturas expostas ficou agonizando no chão e pedindo ajuda, ainda com o capacete na cabeça. O Samu foi acionado para atender a ocorrência.

Um homem identificado como Fernando Júnior Moraes Roca, de 25 anos, passava em sua motocicleta Honda CB 500 de cor azul, quando foi surpreendido com uma linha de pepeta no seu pescoço. O corte foi tão profundo que Fernando caiu imediatamente sangrando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado, a ambulância de suporte avançado (01) rapidamente chegou no local, mas, infelizmente, só pode atestar o óbito do rapaz.

No dia 1 de outubro, no Balneário Cachoeira do Abraão, situado no município de Porto Acre, km 32 sentido Rio Branco, o jovem identificado como Cauã Ricardo Nascimento Silva, de 19 anos, participava de um momento de lazer em companhia de familiares e amigos no balneário, quando resolveu ir até o meio da cachoeira, onde a correnteza é muito forte, e, foi nesse momento que o jovem escorregou no meio das pedras e caiu. Cauã afundou nas águas barrentas do Rio Acre e desapareceu. Foram momentos de pânico, relatou um dos amigos que estavam com ele. O Corpo de Bombeiros foi acionado, que encontrou o corpo do jovem e encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML).

Outro jovem também sofreu um acidente no mesmo local. O jovem identificado pelo nome de Eduardo Lima Silva, 19 anos, morreu afogado. De acordo com informações obtidas pelo ContilNet, o jovem teria tentado atravessar o rio próximo às cachoeiras nesse instante ele acabou desaparecendo nas águas.

Além de acidentes de trânsito, o Acre registrou um aumento significativo de fugas de detentos em presídios na capital e no interior do estado neste ano. Segundo levantamento feito pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), cedidos com exclusividade ao ContilNet, ao todo, em 2023, 28 presos fugiram de unidades prisionais no Acre.

Na madrugada de 8 de dezembro, um acidente foi registrado, por volta das 4h20, na Estrada Dias Martins, em Rio Branco, envolvendo um carro, modelo Citroen, e uma moto. A condutora do veículo era uma adolescente, que pegou o carro dos pais sem autorização e estava em uma festa. Segundo informações, a adolescente apresentava sinais de embriaguez.

A adolescente participava de uma festa próximo ao local do acidente e trafegava na contra-mão, próximo à AABB, quando, sem perceber, bateu de frente com uma motocicleta, que estava sendo conduzida por Felipe Moreira da Silva, de 24 anos. Com ele, estava Mauro Gomes de Freitas Neto, de 20 anos.

O Ministério Público do Acre (MPAC) havia solicitado a internação da jovem M.E.L.N, de 16 anos, acusada de atropelar dois jovens em Rio Branco, no último dia 8 de dezembro. Após o pedido, a Justiça do Acre, por meio 1ª Vara da Infância e da Juventude, acatou e acompanhou o pedido do MPAC.

Dentre os acidentes que mais chocaram o Acre, está a queda do avião Grand Caravan, que voava com destino à cidade de Envira, no Amazonas, caiu cerca de um minuto após decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco. O avião teria decolado às 7h20 e caído às 7h21. O acidente resultou na morte de 12 pessoas. Em nota, o Governo do Acre informou a morte de 12 pessoas no acidente, 11 adultos e uma bebê de colo. As primeiras equipes de socorro, incluindo ambulâncias e bombeiros, foram acionadas imediatamente para o local. Infelizmente, quando as equipes de resgate chegaram ao local, todas as 12 pessoas a bordo já haviam falecido, carbonizadas.

As pessoas que estavam no avião eram: Cláudio Atílio Mortari – piloto; Kleiton Lima Almeida, 39 anos; Clara Maria Monteiro, 1 ano e 7 meses; Ana Paula Melo, 19 anos; José Marcos Epifânio Mattos, 51 anos; Antônio Cleudo Epifânio, 46 anos; Edineia Teixeira da Silva, 38 anos; Jamilo Maciel, 27 anos; Raimundo Nonato Melo, 32 anos; Alexsander Bezerra; Francisco Eutimar, 32 anos; Antonia Elizângela Gomes, 41 anos.

PERDAS

A cantora e compositora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta com tiro no peito, na noite de 24 de abril, em sua residência no bairro Placas, em Rio Branco (AC). Acreana de coração, Nayara era natural do Mato Grosso, mas escolheu o Acre para expandir sua carreira. Ela ficou conhecida pelo seu talento nos palcos das noites acreanas, em diversos eventos. Vilela deixa seu filho, o pequeno Emanuel, de 8 anos.

Em 17 de de julho, o cantor e compositor João Donato, acreano de Rio Branco, um dos fundadores da Bossa Nova, ícone da Música Popular Brasileira e um dos músicos mais conhecidos no mundo, morreu, no Rio de Janeiro, aos 88 anos de idade.

A comunidade médica e a população de Rio Branco esteve de luto com o falecimento da respeitada ginecologista, Odette Castro De Aguiar Nunes, aos 67 anos. A médica, que enfrentava um câncer de pulmão com determinação, teve sua batalha interrompida no dia 21 de agosto pela metástase cerebral, que acabou sendo fulminante. Apesar do câncer original ter sido vencido, as complicações resultantes da disseminação para o cérebro foram demais para o coração.

O empresário George Teixeira Pinheiro, 73 anos, executivo da rede hoteleira Irmãos Pinheiro, e ex-presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), faleceu na noite de 23 de agosto, vítima de câncer, em Rio Branco (AC).

Em 17 de setembro, morreu em Rio Branco, o professor Francisco João Lúcio Brana, 77 anos de idade. Ele morava há vários anos em uma residência localizada na Avenida Avelino Chaves, centro de Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com informações, João Brana foi transferido para Rio Branco após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Passou vários dias internado no Pronto-Socorro de Rio Branco e, por último, no hospital do idoso.

Na tarde de 17 de setembro também morreu Gilson Nascimento de Carvalho, aos 58 anos. Gilson era de Brasiléia, no interior do Acre, e morreu de causas naturais. ‘Gilsinho’, como era conhecido, era casado com a professora e geógrafa, Goreth Bibiano e pai de dois filhos, Malena e Matheus.

O município de Brasiléia também perdeu o delegado de polícia do Acre Édson Futigami, de 43 anos, vítima de câncer, em 19 de setembro. Natural de São Paulo, ele serviu em Cruzeiro do Sul e, nos últimos anos, servia à Força Nacional, em Brasília.

No final da noite de 15 de novembro, morreu em Rio Branco, Antônio Geraldo da Silva Filho, presidente do Centro Espírita Daniel Pereira de Matos, conhecida como Barquinha. Antônio tinha 67 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar de Rio Branco.

Morreu na noite de 11 de dezembro, Bento Messias, de 5 anos, filho da secretária de Meio Ambiente do Acre, Julie Messias. Bento estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco (AC). Ele sucumbiu à batalha contra a leucemia.