Retrospectiva 2024: mudanças climáticas, eleições, apagão, crimes chocantes e destaques do ano

Estamos quase no fim de 2024 e, com isso, é hora de relembrar os fatos que marcaram o ano, como as mudanças climáticas, Saúde, casos de polícia, período eleitoral e perdas importantes.

O ContilNet trouxe a retrospectiva com as notícias que foram destaque no nosso site, divididos em temas importantes para a sociedade.

SAÚDE

Como de costume, a Saúde é sempre um dos assuntos mais comentados entre autoridades e, também, a população acreana.

Uma das doenças que mais tiveram destaque foi a febre oropouche, que deixou o Acre como o estado com o terceiro maior número de casos no Brasil. Além disso, registrou ainda a primeira morte pela doença. O boletim semanal das arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com dados da semana epidemiológica 32, publicado no dia 13 de agosto, oficializou a primeira morte por febre oropouche no Acre.

O Ministério da Saúde já havia confirmado a morte de um recém-nascido, que foi vítima de transmissão vertical, infectado pela própria mãe ainda na gestação. A criança nasceu com problemas congênitos, com microcefalia e não resistiu.

A febre oropouche é transmitida, principalmente, pelo Culicoides paraenses, mais conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Mas, apesar de ser o principal vetor, não maruim não é o único. Segundo a Revista Veja, em regiões urbanas, o Culex quinquefasciatus, o pernilongo visto comumente em residências, também é um dos vetores.

Outro problema que os acreanos enfrentaram quando o assunto é saúde foi o aumento nos casos de dengue. Nos primeiros seis meses, o Acre registrou mais de 24 mil notificações de dengue em 2024. O ápice dos registros da doença aconteceu em janeiro de 2024, quando em apenas um mês, o estado registrou mais de 12 mil notificações.

Com uma das maiores incidências de notificação de dengue do país, o Acre pediu prioridade ao Ministério da Saúde no repasse das doses da vacina contra a dengue e foi o primeiro estado a imunizar contra a doença.

As duas primeiras doses foram aplicadas em uma cerimônia. O filho do governador Gladson Cameli, Guilherme, e uma criança do bairro Wilson Ribeiro, ambos de 10 anos, foram os primeiros vacinados.

Se aproximando do final de 2024, oito municípios do Acre estão com alto risco de infestação pelo mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya, de acordo com o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa). O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal disse que as unidades de saúde estão preparadas para um possível aumento de casos em 2025, devido à sazonalidade.

Além da dengue e febre oropouche, o Acre também registrou dois casos da doença e uma morte por meningite nos primeiros três meses de 2024. Um caso foi registrado em janeiro e outro em março. Dos casos confirmados, um foi na faixa etária de menor de um ano, que evoluiu para óbito, em Sena Madureira, e outro caso confirmado foi na faixa etária de 50 a 64 anos, no município de Tarauacá.

O Governo do Acre também decretou emergência em virtude do aumento brusco de doenças infecciosas geradas por bactérias, considerando que as circunstâncias de escassez hídrica ocasionou vulnerabilidade da população diante da exposição ao consumo de água imprópria.

Durante todo o ano, o Acre viveu oscilações com relação aos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em algumas das situações, o aumento de casos de SRAG aconteceu simultaneamente com a superlotação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Acre.

Até março de 2024 foram 14 casos confirmados de leptospirose, sendo três na capital, três em Senador Guiomard, seis em Cruzeiro do Sul e um em Brasiléia, principalmente no período pós-enchente.

FEMINICÍDIO, CASOS DE ESTUPROS E ACIDENTES: VEJA OS CASOS DE POLÍCIA MAIS MARCANTES

O dia 18 de março foi marcado pela queda de um monomotor em Manoel Urbano, no interior do Acre. A aeronave era do modelo Cessna Skylane 182, e transportava quatro homens e três mulheres, sendo 7 passageiros a bordo e o piloto, quando caiu a 1 km da cabeceira da pista de Manoel Urbano e estava saindo do município com destino à Santa Rosa do Purus.

O avião estava saindo de Manoel Urbano com destino à Santa Rosa do Purus. O empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega morreu ainda no local do acidente. Os passageiros Roney Mendes, Suanne Camelo e Amélia Marques não resistiram aos ferimentos e morreram no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus (AM).

Em 20 de maio, outro acidente aéreo foi registrado. Desta vez, um avião caiu dentro de um rio no município de Tarauacá. O avião foi retirado das águas com a ajuda de moradores da região.

A aeronave caiu nas proximidades do município de Tarauacá, perto da Fazenda Santa Luzia. O avião saiu de Jordão com três passageiros e todos sobreviveram ao acidente.

Com altos índices, os casos de feminicídio continuam chocando a população. Em 2024, alguns casos repercutiram no Acre, como o de Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, assassinada a facadas, no Polo Benfica, em Rio Branco. O acusado de matar Ketilly é o mecânico Simey Menezes Costa, esposo da mulher. Ele se entregou à polícia dias após o crime. O caso ganhou ainda mais repercussão depois de um vídeo circular pela internet, que mostra Simey pedindo Ketilly em casamento em uma igreja.

Outro caso que chocou o Acre foi o homicídio duplo de uma mulher e uma criança no município de Feijó, no mesmo dia da morte de Ketilly. Um homem identificado como Deleon, de 37 anos, matou a facadas sua esposa de identificada como Maria, de 57 anos, e fez o neto dela, de 6 anos, de refém. Após o crime, uma moradora local detalhou como ocorreu a triste situação.

Paula Gomes da Costa, de 33 anos, foi morta com vários golpes de faca, na Estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. O acusado, Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, fugiu após o crime. Segundo informações da polícia, Paula foi casada por cerca de 13 anos com o acusado, identificado como Jairton.

Dias após o crime, Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, se entregou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). O crime foi cometido na frente da filha do casal, de apenas 7 anos de idade, quando ela, a mãe e o pai do acusado, voltavam da casa de uma tia da vítima.

Em fevereiro de 2024, o sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente, a acreana Marina Silva, foi morto dentro do próprio quarto após ter a casa invadida. O jovem, identificado como Cauã Silva do Nascimento, de 19 anos, foi atingido com pelo menos cinco tiros. O assassinato teve repercussão nacional, principalmente após publicação da ministra lamentando a morte do jovem.

Os dois acusados de envolvimento na morte do jovem foram presos. André Oliveira da Silva, foi o primeiro a ser preso por envolvimento. Denis da Rocha Tavares foi preso neste mês de dezembro.

Ainda no início do ano, em 14 de fevereiro, dois acreanos movimentaram as forças de segurança de todo o Brasil ao fugir do Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. As buscas por Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça foram intensas. O Ministério da Justiça informou que cerca de 500 agentes de Segurança estavam envolvidos na procura pelos dois, 24 horas por dia.

Os acreanos tiveram seus nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol e passaram a ser procurados internacionalmente.

Os órgãos apontaram que os dois detentos começaram a fuga por volta das 3h da manhã. Eles fugiram pelo teto das celas, arrancando uma estrutura metálica de alumínio e cabos de energia ligados à iluminação da cela. A penitenciária passava por uma reforma. E foi justamente com uma ferramenta utilizada nas obras que os dois detentos cortaram um alambrado e fugiram no pátio do presídio. A direção da penitenciária só deu conta da fuga dos dois, duas horas depois, por volta das 05h da manhã.

Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Querubin, de 35 anos. Condenado a 74 anos de prisão, responde a mais de 50 processos, entre os quais contam os crimes de homicídio e roubo. Ele é natural de Sena Madureira (AC).

Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, também conhecido como “Tatu” ou “Deisinho”. Seu nome está ligado a mais de 30 processos nos quais responde pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo. Ele tem 81 anos de prisão em condenações.

A busca pela dupla durou 50 dias. Os acreanos foram recapturados em 4 de abril, em Marabá, no Pará. A caçada aos presidiários acreanos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça custaram aos cofres públicos do governo federal a quantia de R$ 2,5 milhões.

Além da fuga dos dois em Mossoró, no Acre, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), precisou lidar com fugas nos presídios do estado.

Uma aluna da Escola Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira, teve o pescoço gravemente ferido após a explosão de uma bomba caseira durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças.

Em face do ocorrido, a direção da escola acionou imediatamente a Polícia Militar que conseguiu apreender dois adolescentes, sendo um de 13 anos e o outro de 14 anos. A explosão, ocorrida no meio do pátio da escola, deixou pelo menos quatro adolescentes feridas, todas do sexo feminino. As vítimas foram encaminhadas imediatamente para o pronto-socorro da cidade para atendimento médico.

Todos os procedimentos cabíveis foram adotados e dois adolescentes, responsáveis pelo ataque, estão internados no Centro Socioeducativo Purus. Conforme o delegado Tiago Parente, titular da Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira, eles foram indiciados por atos infracionais análogos a tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

O ex-sargento da Polícia Militar, Erisson Nery, foi condenado a oito anos de prisão em regime semiaberto pela morte do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, em 2017. O outro denunciado, Ítalo de Souza Cordeiro, foi absolvido pelo crime de fraude processual na mesma decisão assinada pelo juiz Robson Ribeiro Aleixo.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Promotor de Justiça, Carlos Augusto da Costa Pescador, interpôs um recurso de apelação, com arrimo no artigo 593, inciso III, alinea “c”, do CPP, haja vista patente erro e injustiça no tocante à aplicação da pena, ante à sentença condenatória proferida. O que significa dizer que a Promotoria viu como “injusta” a pena aplicada ao réu.

Os casos de estupro também ganharam repercussão em 2024. A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Acrelândia, encerrou uma investigação que revelou um esquema de abusos sexuais praticados por servidores de uma escola no município de Acrelândia, no interior do Acre.

No Acre, Renato Silveira Madeira foi preso, nesta quinta-feira (15), acusado de estuprar a própria filha dos oito aos 11 anos de idade. O caso começou a ser investigado em 2020, depois de uma denúncia da avó da vítima. Após o processo e a polícia ouvir testemunhas – incluindo a vítima -, Renato foi detido ao tentar fugir para a Bolívia.

Um professor de 27 anos foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em outubro de 2024. O caso aconteceu em uma escola na zona urbana de Cruzeiro do Sul e envolveu uma vítima de 11 anos.

O vigilante Adson da Silva Saraiva, de 47 anos, é acusado de estuprar três sobrinhos em Rodrigues Alves, cidade do interior do Acre. De acordo com informações, o caso foi descoberto e denunciado pela direção da escola em que as crianças estudam. O acusado é casado com a tia das crianças e abusava delas na casa da avó. Os três moram com o pai, mas passavam boa parte do tempo com a avó. O homem também deve responder por uma nova acusação de outro estupro. Agora, de uma menina de 11 anos de idade.

Um homem de 74 anos foi preso por abusar sexualmente das netas e de outras crianças ao longo da vida. A PC efetuou a prisão no ramal Cumaru, em Acrelândia, onde tinha uma uma pequena banca de doces para atrair as crianças. As investigações indicam ainda que o espaço era usado para cometer os abusos.

O Observatório de Análise Criminal do Ministério Público Estadual (MPAC) já contabilizou 844 casos de estupro entre os meses de janeiro e outubro, em todo o Acre. Do total de vítimas, 75% delas são crianças, adolescentes e outras pessoas em situação vulnerável. De acordo com os dados, apenas uma cidade, Jordão, não registrou casos em 2024.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi alvo de ameaça de morte em 2024. Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet na noite de 15 de outubro, o coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar da Prefeifura de Rio Branco, informou que o prefeito reeleito Tião Bocalom recebeu uma ameaça de morte.

A informação foi repassada à equipe do prefeito pela Polícia Civil, que está investigando o caso. De acordo com o órgão, a ameaça seria concretizada na noite desta terça-feira. Por precaução e segurança, a assessoria do prefeito decidiu suspender as agendas externas do chefe do executivo e acomodá-lo em outro local, fora de sua casa.

A policial militar Dayana da Silva Barbosa, de 38 anos, foi baleada no rosto, no último domingo 13), enquanto passeava em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A informação foi revelada pelo site boliviano El Dever. Dayana estava na cidade para visitar a irmã, que mora na cidade boliviana.

O acidente envolvendo o empresário Rodrigo Pires chocou o Acre. O empresário, publicitário e produtor rural de 35 anos morreu em um trágico acidente na AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard no último dia 18. A informação é de que o veículo em que ele estava colidiu frontalmente com uma carreta.

MINISTROS NO ACRE E ELEIÇÕES 2024

A política é um assunto que nunca deixa de ser discutido no Acre, principalmente em ano eleitoral, como foi 2024. Antes das eleições, o Estado já começou movimentado com a visita de ministros do Governo Lula: Marina Silva e Waldez Góes, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional e Integração, respectivamente.

A dupla veio ao Acre durante a vazante do Rio Acre, que causou a maior enchente da história de Brasiléia e a segunda maior em Rio Branco.

Em abril, cinco ministros de Lula vieram ao Acre em apenas uma semana. Durante a visita, os aportes que foram garantidos pelo Governo Federal ultrapassam mais de um bilhão e meio de reais. São recursos destinados, principalmente, para áreas sensíveis como a de combate à fome e de infraestrutura viária. Mas também para o meio-ambiente e para a regularização fundiária.

Os anúncios foram feitos durante encontros com o governador Gladson Cameli, e também em reuniões vinculadas ao 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, tendo este último evento reunido governadores e representantes de nove estados da região.

A ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e o ministro Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) anunciaram detalhes de um projeto chamado de ‘Rota Quadrante Rondon’, cujo objetivo é permitir, definitivamente, o acesso do Acre aos portos peruanos no Oceano Pacífico com um corredor de exportação de produtos brasileiros pelo estado que alavancará a economia local.

Costa Filho, por sua vez, garantiu o retorno dos voos da Azul Linhas Aéreas para o Acre e a reforma dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul ao custo de R$ 160 milhões em recursos do Governo Federal.

O ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) anunciou um estudo de georreferenciamento beneficiando ao menos 46 projetos de assentamento e 16 glebas públicas federais. Os recursos, R$ 30 milhões, permitirão a regularização fundiária e a titulação de terras de 5 mil famílias acreanas até 2026. Outros R$ 400 milhões, do Fundo Amazônia, serão usados no auxílio a produtores de florestas de uso sustentável, que geram renda.

O ministro Wellington Dias (Assistência Social e Combate à Fome) anunciou o que deverá ser o maior pacote de investimentos na história do Acre para fins de segurança social e alimentar: R$ 1,6 bilhão que deverão ir para diversos programas sociais ainda este ano, em todo o estado do Acre.

No Palácio Rio Branco, à noite, num jantar, o governador Gladson Cameli recebeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Tereza Campello. Na ocasião, assinaram contrato de quase R$ 100 milhões do Fundo Amazônia. O fundo é fruto da captação de doações para investimentos de boas práticas sustentáveis.

Em 18 de dezembro, o ministro Waldez Góes retornou ao Acre para a realização do seminário “A Solução para o Saneamento Básico na Amazônia – O Modelo Inovador do Amapá”. Na ocasião, Waldez anunciou a liberação de R$ 16,8 milhões pelo Governo Federal para a Prefeitura de Rio Branco executar a obra de reconstrução da ETA 2, que teve parte de sua estrutura comprometida após um desbarrancamento registrado ainda nesta semana.

Por falar no Fórum de Governadores da Amazônia Legal, o Acre sediou o 27º encontro em abril. O evento reuniu 54 secretários de estados, 9 governadores e ministros do Governo Federal para abordar questões como queimadas, desmatamentos e crimes transfronteiriços.

Além de eventos institucionais e políticos, outras ações também movimentaram o cenário no Acre. O prefeito Tião Bocalom anunciou, na Praça da Revolução, sua saída do Progressistas, partido no qual disputou as eleições para Prefeitura de Rio Branco e afirmou a filiação no Partido Liberal, o PL de Bolsonaro. O ex-presidente chegou ao Acre no dia 21 de março para filiar Bocalom, receber o título de cidadão rio-branquense da Câmara de Rio Branco e participar de outras agendas.

Durante a visita do ex-presidente, Michelle Bolsonaro também visitou Rio Branco, onde o casal passou seus aniversários, nos dias 21 e 22 de março. Além de Bolsonaro, outras lideranças da direita também vieram ao Acre, como o deputado federal Nikolas Ferreira e a própria ex-primeira dama, que retornou ao Estado durante o período de campanha, em apoio ao candidato à reeleição à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, do PL.

Falando em eleições, a temática movimentou o Estado com as Eleições Municipais, que escolheram os novos 22 prefeitos das cidades do Acre, além dos vereadores para a próxima legislatura. Em Rio Branco, pela primeira vez, os eleitores votaram para escolher 21 vereadores, número que aumentou após aprovação de projeto na Câmara Municipal de Rio Branco ainda em 2023.

Para concorrer nas eleições, gestores e secretários precisaram deixar os cargos. Foi o caso da secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, do secretário de Cuidados com a Cidade de Rio Branco, Joabe Lira, e do coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão. Os cargos foram direcionados para outros servidores.

O mesmo ocorreu com Gabriela Câmara, que concorreu às eleições municipais pelo cargo de vereadora, mas antes precisou ser exonerada do cargo de presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), sendo substituída por Romário Costa.

Outras pastas também ganharam novos gestores, como a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), que após a saída do vereador diplomado, João Paulo Silva, foi assumida por Ana Beatriz Souza e, meses depois, por Sóron Steiner, e a Secretaria de Meio Ambiente do Acre, que tinha como gestora Julie Messias e, após pedido de exoneração, passou a ser comandada por Leonardo Carvalho. Além disso, a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) foi recriada e Ney Amorim foi nomeado gestor da pasta.

Antes das convenções partidárias, os partidos lançaram os nomes dos pré-candidatos, que seriam Alysson Bestene, pelo Progressistas, Tião Bocalom, pelo PL, Marcus Alexandre, pelo MDB, Emerson Jarude, pelo NOVO e Jenilson Leite, pelo PSB. Após conversas, o PL e Progressistas decidiram pela união das chapas.

As campanhas deram o ‘start’ após as convenções, que aconteceram entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. A primeira convenção aconteceu no dia 22 de julho, no Ginásio do Sesc, em Rio Branco e reuniu apoiadores do atual prefeito Tião Bocalom, do PL, e o vice-candidato, Alysson Bestene, do Progressistas.

Quatro dias depois, no mesmo local, no Ginásio do Sesc, Marcus Alexandre e Marfisa Galvão realizaram a convenção partidária que oficializou a chapa. A festa foi comandada pelo MDB, partido de Marcus, e pelo PSD, de Marfisa e Petecão.

Já no dia 30 de julho, no Gran Reserva, aconteceu a convenção da chapa puro-sangue do NOVO, encabeçada pelo deputado estadual Emerson Jarude.

Outra chapa puro-sangue, do PSB, foi oficializada em convenção partidária, que tinha o ex-deputado Jenilson Leite como pré-candidato e o pré-candidato a vice, o advogado Sanderson Moura.

Após as convenções, iniciaram as campanhas. No dia 6 de outubro, a população foi às urnas para votar em seus candidatos. O ContilNet transmitiu, em tempo real, a apuração dos votos nas eleições municipais de 2024. Em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom foi reeleito com quase 55% dos votos.

CONHEÇA OS PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS NO ACRE

No dia 17 de dezembro, os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos foram diplomados em uma cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) e contou com a participação do governador Gladson Cameli; dos desembargadores Júnior Alberto e Waldirene Cordeiro; da defensora pública-geral Simone Santiago; da reitora da Ufac, Guida Aquino; do juiz eleitoral Alesson Braz; do representante da OAB, Thalles Vinícius; e da promotora Rita de Cássia, representando o MPAC.

Além das Eleições 2024, o procurador do Ministério Público do Acre, Sammy Barbosa, entrou para lista tríplice de novo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Outro assunto bem comentado neste ano foi a eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC), que aconteceu entre Marina Belandi e o atual presidente Rodrigo Aiache, que venceu a disputa.

DA CHEIA À SECA: ANO DE EXTREMOS

O ano de 2024 foi marcado pela crise climática. O Rio Acre foi um dos temas que se tornou o centro das discussões de órgãos voltados para o Meio Ambiente, pois tem se tornado cada vez mais frequente as enchentes no início do ano em Rio Branco e outros municípios. Neste ano, o nível do Rio Acre começou a subir no final de fevereiro e se aproximou da maior cota já registrada, mas foi considerada, proporcionalmente, o maior desastre ambiental do estado.

Em 4 de março, segundo a medição da Defesa Civil de Rio Branco, o Rio Acre atingiu 17,75 metros. Antes disso, em 3 de março, o governo do Estado publicou um boletim sobre as enchentes no Acre, que informava que mais de 24 mil pessoas precisaram sair de casa nos municípios atingidos pela cheia dos rios na capital e no interior.

Em uma edição extra do Diário Oficial publicada em 1º de março, o governador Gladson Cameli declarou situação de emergência em saúde por conta das enchentes no Acre, em 19 municípios diferentes, desde 21 de fevereiro.

O governo também decretou situação de emergência em 17 municípios do Acre por conta das enchentes. Esse segundo decreto publicado diz respeito à urgência sanitária. De acordo com a Defesa Civil do Estado, mais de 100 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes deste ano.

No período de enchente, o Acre recebeu a visita dos ministros Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, do Meio Ambiente. Em 4 de março, as autoridades, acompanhados do governador do Acre, Gladson Cameli, e da prefeita do município, Fernanda Hassem, visitaram a cidade de Brasiléia, que sofreu com a maior enchente de sua história. Em seguida, os ministros se reuniram para uma coletiva de imprensa em Rio Branco.

Após vazante do Rio Acre na capital, a Prefeitura de Rio Branco realizou uma mega operação de limpeza das ruas que foram afetadas pela enchente. Em Brasiléia, a cidade ficou com cenário semelhante a uma cidade pós-guerra. Outros municípios também foram afetados pela enchente dos rios, como em Xapuri, que o manancial atingiu pontos turísticos como a Casa do Chico Mendes e a estátua de São Sebastião, localizada no centro da cidade.

Os municípios de Jordão, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Mâncio Lima, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e até mesmo a cidade de Iñapari também sofreram com o aumento do nível das águas.

O Acre sofreu os efeitos das mudanças climáticas durante o restante do ano. Em junho, o nível do Rio Acre na capital acreana começou a diminuir. Com a seca que já começava a atingir o estado, o Governo do Acre decretou situação de emergência em decorrência da seca severa que os 22 municípios do estado enfrentam e o Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu a situação.

Na capital, o Rio Acre chegou a níveis preocupantes, ultrapassando a menor cota já registrada na história, que era de 1,25 metros em 2022, chegando a 1,3 metros ainda em setembro deste ano.

No interior do Acre, a situação era ainda mais preocupante. O site Nexo divulgou ainda que outros rios do Acre, como o Tejo, que é afluente do Rio Juruá, teve uma diminuição no nível das águas que acarreta em efeitos negativos para as populações ribeirinhas e indígenas. Segundo o site, essas populações podem sofrer desde o isolamento das comunidades, até mesmo instabilidade alimentar.

O Acre enfrentou a pior seca desde 1980, por causa da falta de chuvas. Além do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe também aparecem na lista. O levantamento foi feito a partir dos dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Governo Federal

O Monitor das Secas, do Ministério do Meio Ambiente, apontou que foi a primeira vez que o Acre registrou seca em 100% de seu território por três meses consecutivos desde o período entre novembro de 2023 e janeiro de 2024.

Além disso, em termos de severidade, o fenômeno se intensificou no Acre entre junho e julho com o registro de seca extrema em 14% do estado. É a condição mais severa no Acre desde novembro de 2022, quando o território acreano entrou no Mapa do Monitor.

Ainda durante a seca, a população acreana se viu dentro de uma grande cortina de fumaça, causada pelas queimadas. Entre 01 de julho e 30 de novembro foram registrados 8.491 focos de incêndios florestais, de acordo com os dados da plataforma BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Segundo os dados, Feijó é a cidade que mais queimou em 2024.

Com as queimadas sendo registradas em todo o estado, com diversos focos de incêndios florestais simultâneos em toda a Amazônia. O Acre, principalmente Rio Branco, passou por dias cinzas: a fumaça enconbriu o céu da capital e, por dias consecutivos, registramos o pior índice de qualidade do ar no Brasil – até mesmo no mundo.

Temendo pela saúde da população, o governador do Acre, Gladson Cameli, e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, suspenderam aulas e tomaram outras medidas emergenciais para assegurar a saúde de todos, principalmente do grupo de risco, como crianças, idosos e gestantes.

ENTENDA: Fumaça do Acre é uma das responsáveis por cortina que cobre 60% do país, diz pesquisadora

Na época, por conta da péssima qualidade do ar na capital acreana, em decorrência da fumaça, o Aeroporto de Rio Branco informou à reportagem do ContilNet que os voos estavam sendo operados por instrumentos. Isso significa que as condições do clima não permitiam pousos ou decolagens apenas com referências visuais, portanto, as operações estavam sendo realizadas pelos comandantes utilizando os sensores e receptores de bordo das aeronaves.

Por conta da fumaça, o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro foi cancelado pelo governador Gladson Cameli. “Nós temos que tomar essas medidas para que os problemas não se agrave. Eu vou sempre prevenir, eu não vou deixar de postergar uma situação onde compromete a saúde das pessoas, principalmente das crianças e dos idosos”, disse Gladson.

Um apagão deixou o Acre e Rondônia sem energia elétrica por quase quatro horas no dia 22 de agosto. A falta de energia elétrica causou filas em postos de combustíveis, instabilidade na internet e em bancos.

Segundo a Agência Brasil, o apagão está sendo investigado, mas as queimadas podem ser uma das causas da falta de energia elétrica na região, que tem vivido um período de seca extrema.

OBRAS IMPORTANTES

O ano também foi marcado por obras importantes, executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). No âmbito municipal, o prefeito Tião Bocalom iniciou as obras do elevado da Dias Martins, que deve ser entregue ainda em 2024, e iniciou as obras do viaduto da rotatória da AABB.

O elevado da Estrada Dias Martins deverá ser batizado com o nome da esposa do prefeito, Beth Bocalom, após aprovação de projeto na Câmara Municipal de Rio Branco. Já foram investidos mais de R$ 17 milhões no projeto, após aditivos concedidos à empresa responsável pela construção. A obra iniciou com orçamento de R$ 15 milhões.

Já o viaduto da rotatória da AABB deverá receber o nome de Mamédio Bittar, pai do senador Marcio Bittar. Durante visita às obras do viaduto da AABB, o prefeito Tião Bocalom (PL) declarou que o viaduto deve ser entregue no 2º semestre do ano que vem.

Além disso, a Prefeitura de Rio Branco também entregou a ponte do Igarapé Judia, na capital, e entregou a revitalização dos parques do Tucumã, na região do Lago do Amor, e o parque Jardim São Francisco, na região do Tropical.

Já no âmbito estadual, o Governo do Acre iniciou as obras para o complexo viário entre a Avenida Ceará e Getúlio Vargas. Nas últimas semanas, a Seop informou que os esforços estão concentrados nas desapropriações e nas reconstruções das fachadas dos imóveis que margeiam a avenida. A pasta também comunicou que, para prosseguir com as obras, houve a necessidade de demolição do pórtico do Parque da Maternidade, na Avenida Ceará.

O Governo do Acre também tem avançado na construção da Nova Maternidade Marieta Cameli e na Orla do Quinze. Além disso, a Seop também fez intervenções após parte do Calçadão do Mercado Velho ceder. O Deracre também fez vistoria na Passarela Joaquim Macedo, na região do Calçadão.

VEJA: Nova maternidade, viaduto da Ceará e orla do 15: governo tem lista extensa de obras em andamento

O ContilNet mostrou o local e conversou com as autoridades sobre a erosão do Calçadão do Mercado Velho.

Na edição do Diário Oficial do Estado de 30 de julho, o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência em dois municípios do Acre – na capital Rio Branco e em Feijó -, em razão de erosão fluvial constatada nos últimos meses.

O decreto considerou, em Rio Branco, diversos casos de erosão nas margens do leito do Rio Acre, além de rompimento de calçadas, movimentação do calçadão e potencial risco aos prédios históricos e construções vizinhas.

Além disso, um desmoronamento na ETA 2 foi reconhecido como emergente pelo Governo Federal no último mês. Os dois são exemplos de casos que fizeram o governador decretar a situação de emergência no município.

SHOWS, FESTIVAIS E JOGOS

O ano de 2024 foi marcado por muito entretenimento no Acre! Os rio-branquenses passaram a virada do ano ao som dos cantores nacionais Murilo Huff e Tatau, ex-Araketu, no estacionamento do Arena da Floresta. No estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, a dupla Diego & Victor Hugo comandou o show.

Entre 9 de fevereiro e 13 de fevereiro, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre organizaram festas de carnaval na Praça da Revolução e no Calçadão da Gameleira, respectivamente. Os dois eventos contaram com atrações regionais e nacionais. O cantor Wanderley Andrade animou a Praça da Revolução, enquanto Neguinho da Beija-flor cantou para o público da Gameleira. A cobertura completa foi feita pelo time do ContilNet Notícias, em parceria com a San Francisco Filmes.

O Dia do Trabalhador também foi marcado por shows nacionais. Em Rio Branco, a cantora Naiara Azevedo subiu ao palco e animou todo o público em um show gratuito. Em Cruzeiro do Sul, no Juruá, o cantor Nadson O Ferinha foi a grande atração da festa, que aconteceu um dia antes do feriado, no dia 30 de abril.

Em junho, a Prefeitura de Rio Branco realizou a primeira edição do Festival da Macaxeira. Com duração de quatro dias, o evento contou com show nacional de Felipe Araújo, pastor Antônio Cirilo, Roger Somdboys e escolha da Rainha da Produção. O ContilNet também fez a cobertura completa dos quatro dias de evento com transmissão ao vivo.

Em julho, o mundo parou para assistir às Olimpíadas 2024, em Paris, na França. Em território francês, a acreana Raquel Mércia foi sucesso com a cobertura dos jogos. Já nos Jogos Paraolímpicos, em agosto, três acreanos foram a Paris para competir. A acreana Jerusa Geber alcançou o lugar mais alto no pódio das Paralimpíadas de Paris 2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em Brasília os integrantes da delegação paralímpica, entre eles, Jerusa.

No dia 24 de agosto, a grande final do concurso da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024 aconteceu em frente ao Palácio Rio Branco. Após desfile e apresentações, a empresária Hillary Katrine, de 19 anos, foi escolhida a nova Rainha do Rodeio da Expoacre 2024. O time do ContilNet fez a transmissão ao vivo.

Em seguida, a Expoacre 2024 chegou com a tradicional Cavalgada na abertura da feira. A maior feira de negócios do Acre começou no dia 31 de agosto e terminou em 8 de setembro com rodeios, shows nacionais, entretenimento e, claro, negócios, com transmissão completa do ContilNet Notícias e San Francisco Filmes.

No interior do Acre também aconteceu a ExpoSena, entre os dias 21 e 25 de setembro, em Sena Madureira. A feira contou com rodeio, shows nacionais e muito entretenimento.

Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, Rio Branco foi palco da Gamecon Acre 2024. O evento reuniu amantes e entusiastas de jogos eletrônicos para discutir a profissionalização desse mercado. O ContilNet marcou presença e fez a cobertura completa dos três dias.

O dia 24 de novembro se tornou uma data marcante para amantes de futebol no Acre. O Arena da Floresta foi reinaugurado com um amistoso entre o time sub-20 do Flamengo e o Santa Cruz, do Acre. A partida encerrou em 2 a 1 para o time rubro-negro, que agitou a arquibancada com mais de 13 mil pessoas.

No dia 28 de novembro, o ContilNet Notícias saiu vitorioso em três categorias do Prêmio de Comunicação do Governo do Estado, que homenageou a jornalista Val Sales.

Quem se destacou na categoria estudante e levou o prêmio de R$ 5 mil, em primeiro lugar, foi o jornalista Victor Manoel, com a reportagem “No dia nacional contra a homofobia, conheça o 1º Observatório de Políticas Públicas LGBTQIA+ do Acre”.

Na categoria Web vídeo, o primeiro lugar ficou com a jornalista Suene Almeida, também do ContilNet. Ela faturou R$ 15 mil. A reportagem aborda o trabalho da casa de acolhida Souza Araújo, no tratamento de hansenianos.

O terceiro destaque foi para o fotógrafo Gleison Júnior – representado pela esposa e sócia-proprietária do ContilNet, Marina Pinheiro -, que ficou em segundo lugar na categoria fotojornalismo.

PERDAS

Edmilson Rodrigues Fonseca, o Papinha

Morreu na manhã deste 9 de março, em Rio Branco, o professor de educação física Edmilson Rodrigues Fonseca, o “Papinha”, dono de tradicional bar e restaurante de carne de sol instalado nas esquinas das ruas Francisco Mangabeira com a Quintino Bocaiúva, no Bairro do Bosque. Ele tinha 66 anos e morreu vítima de câncer no pulmão.

Aposentado, há anos “Papinha” vivia no Rio de Janeiro, mas estava em Rio Branco em visita a familiares. Na noite de sexta-feira (8), passou mal. Levado ao hospital, não resistiu.

Vítimas da queda de avião em Manoel Urbano

Algumas das perdas mais chocantes para a sociedade foram dos passageiros do avião que caiu em Manoel Urbano, em 18 de março. A primeira vítima, ainda no local do acidente, foi o empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega, conhecido como seu Hoyle. Ele e a família construíram residência fixa no município de Sena Madureira, onde são bastante conhecidos.

A segunda vítima foi a jovem empresária Suanne Camelo, de 30 anos, que morreu no dia 27 de março, no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus (AM), para onde foi transferida após o acidente.

VEJA TAMBÉM: Empresária que morreu em tragédia iria casar e levava alianças no avião; marido não poderá enterrá-la

O CTQ é referência em assistência a queimados de alta complexidade do Amazonas. Ela faleceu em decorrência das complicações causadas pelo acidente aéreo. Suanne, moradora de Santa Rosa do Purus e proprietária de um dos maiores pontos comerciais da cidade, enfrentou severas queimaduras em extensas partes do corpo após o acidente trágico.

A terceira vítima foi a jovem biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, de 28 anos, que morreu no dia 24 de maio,em Manaus, no Amazonas.

A jovem, que havia sido transferida para o Centro de Tratamento de Queimados em Manaus após o acidente, lutava pela vida desde então. Antes de seu falecimento, Amélia havia sido extubada e estava consciente, apresentando sinais positivos de recuperação. No entanto, seu estado de saúde ainda inspirava cuidados devido à gravidade das queimaduras e outros ferimentos sofridos no acidente.

No dia 12 de julho, o piloto da aeronave, Roney Mendes, morreu em decorrência de complicações após quase quatro meses após a queda. Roney ainda estava em Manaus, para onde foi transferido para tratar das queimaduras decorrentes do acidente.

Os outros passageiros, sendo o esposo de Amélia, o dentista Bruno Fernando, o esposo de Suanne, o jovem Mateus Jeferson e a adolescente indígena Delisiane Salomão tiveram alta hospitalar.

Miriam Pascoal

A ex-deputada estadual do Acre, Miriam Pascoal morreu no dia 2 de abril, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba.

Miriam foi deputada na 5ª e 6ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Acre, de 1983 a 1987 e de 1988 a 1991. Natural do Ceará, ela era viúva do ex-vereador por Rio Branco Poty Pascoal. Dona de um salão de beleza no Segundo Distrito da cidade e muito querida pela população, Miriam Pascoal se elegeu vereadora em substituição ao marido e tomou gosto pela política e conseguiu, até se eleger presidente da Câmara de Vereadores em Rio Branco.

Ivone Maria Ferreira dos Santos

Faleceu no dia 21 de abril, em Rio Branco, a Miss Acre de 1985 Ivone Maria Ferreira dos Santos, aos 52 anos. Ela perdeu a luta contra o câncer. Deixa dois filhos, Mariana e Marcelo. A morte foi comunicada em redes sociais pela irmã mais velha de Ivone, a jornalista Beth Passos.

Ivone era a mais nova de quatro irmãos dos quais o engenheiro agrônomo Silveira dos Santos já havia falecido, em 2020, vítima de Covid. Permanecem vivos Beth Passos e Laura Ferreira. A Miss Acre era servidora pública no Gabinete Civil do Governo do Estado. Foi aposentada precocemente face à doença, surgidas há pouco mais de cinco anos.

Bruno Cezar Brito Carneiro

O piloto de avião acreano Bruno Cezar Brito Carneiro morreu no dia 9 de maio, após uma queda de um avião agrícola em uma fazenda no município de Iracema, em Roraima.

O acidente aconteceu na última terça-feira (7) e Bruno estava sozinho no avião agrícola.

Segundo a família, Bruno tinha 20 anos de experiência como piloto e há 6 trabalhava jogando produtos em plantações, pilotando um avião agrícola no Acre e em Roraima. o piloto foi resgatado de helicóptero pela equipe de resgate, que afirmou que o local onde a aeronave caiu é de difícil acesso.

Romildo Magalhães

O ex-governador do Acre, Romildo Magalhães, faleceu aos 78 anos na madrugada do domingo, 14 de julho, após uma internação de cerca de 20 dias na UTI do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, devido a complicações de saúde decorrentes de diabetes, problemas renais crônicos e cardiopatia.

Nascido em 9 de abril de 1946 em Feijó, interior do Acre, Romildo teve uma trajetória política marcada por seu compromisso com a cidade e o estado. Ele iniciou sua carreira política como vereador, exercendo três mandatos consecutivos de 1966 a 1979. Em 1979, foi nomeado pelo então presidente João Figueiredo como prefeito de Feijó, onde se destacou por sua gestão até 1982.

Hermínia Moreira Maia

A professora Hermínia Moreira Maia morreu, na noite de 20 de setembro, aos 86 anos. A informação foi divulgada pela Associação dos Profissionais em Educação Especial do Acre (ASPEEACRE).

Segundo informações da família, Hermínia estava internada desde o último domingo e faleceu em decorrência de uma pneumonia.

Hermínia foi a pioneira no ensino dos surdos no Acre. Ela foi para São Paulo buscar mais sobre oralismo para entender melhor sobre o assunto e poder ajudar mais pessoas. Ao retornar para o Acre, dona Hermínia montou uma escola de ensino especial e ajudou centenas de pessoas.

Paulo Soriano

O ex-vereador Paulo Soriano, de Cruzeiro do Sul, morreu na noite de quinta-feira 10 de outubro, durante a decolagem da aeronave que fazia a transferência dele do município para a capital.

Paulo teve uma parada cardíaca enquanto a aeronave fazia manobras para decolar. Ele estava internado no Hospital do Juruá para tratar um câncer.

Fares Feghali

O delegado da Polícia Federal no Acre, Fares Antoine Feghali, de 35 anos de idade, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (15), em Rio Branco. Fares foi encontrado dentro do banheiro do Centro Empresarial, no centro da cidade, com um tiro na cabeça.

O corpo do delegado foi sepultado na tarde de quarta-feira, 16 de outubro, no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. O sepultamento foi marcado por homenagensde amigos, familiares, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

O delegado foi sepultado sob palmas de uma multidão que estava no local para se despedir pela última vez. Um helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) pairou no ar durante praticamente toda a cerimônia.

Osman Sadim Ganum, o Bibi

O empresário Osman Sadim Ganum morreu na quinta-feira, 17 de outubro, aos 87 anos. Ele era conhecido como ‘Bibi’ e marcou o município de Sena Madureira e a capital Rio Branco, como um dos nomes mais importantes da economia local.

Nas redes sociais, uma das filhas dele, a empresária Rafisa Ganum, publicou uma homenagem emocionante ao pai.

Marcos Vicentti, o Marcão

Na madrugada desta sexta-feira (18), o Acre se despediu de uma de suas grandes referências na fotografia jornalística. Marcos Vicentti, conhecido como Marcão, faleceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, enquanto aguardava um transplante.

Vicentti sofreu três paradas cardíacas durante os exames pré-operatórios e, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu. O óbito foi confirmado nas primeiras horas desta sexta.

Major Mendes

O deputado coronel Ulysses publicou um vídeo nas redes sociais, no dia 26 de outubro, informando a morte do major Sebastião Mendes da Costa, o primeiro comandante da Companhia de Operações Especiais (COE) do Acre.

Coronel Ulysses disse que o capitão Mendes era um exemplo de militar. “Combateu o bom combate, encerrou a sua carreira e guardou a fé. Homem honrado, pai de família e servo de Deus que nesse momento o recebe no plano celestial”, completou.

Flaviano Melo

Em 20 de novembro, o feriado do Dia da Consciência Negra no Acre foi marcado pela perda do ex-governador do Acre e ex-prefeito de Rio Branco, Flaviano Melo. Uma das maiores lideranças políticas do estado estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, lutando contra uma pneumonia grave. O Governo do Acre decretou luto de três dias pela morte de Flaviano.

O corpo de Flaviano foi trazido para o Acre na sexta-feira, 23 de novembro, velado e sepultado no sábado (24). A despedida foi marcada por muita emoção e homenagens de familiares, amigos, eleitores e figuras políticas do estado.

O empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Pires, de 35 anos, morreu em um trágico acidente na AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard, na noite de 18 de dezembro. A informação é de que o veículo em que ele estava colidiu frontalmente com uma carreta. A violência do impacto fez com que o motor do carro fosse parar embaixo da carreta.

Rodrigo foi sepultado na tarde desta sexta-feira (20),no Cemitério Morada da Paz, sob forte comoção. Em silêncio, amigos, familiares e colegas de profissão se reuniram para prestar as últimas homenagens ao profissional que deixou importantes contribuições na publicidade acreana.